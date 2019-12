Archivierung und Legal Discovery mit Office 365 / Exchange Online (2)

Egal, ob die Nutzer E-Mails lokal schreiben oder in der Cloud – der Admin muss garantieren, dass gesetzliche Anforderungen an die Aufbewahrung eingehalten werden. Office 365 und Exchange Online stellen dafür Archive und Richtlinien zur Verfügung, deren Einsatz und Konfiguration dieser Beitrag erklärt. In der zweiten Folge erklären wir, wie Sie Aufbewahrungstags und -richtlinien erstellen und wie die Compliance-Archivierung funktioniert.

Aufbewahrungsrichtlinien erstellen Sie im Office 365 Admin Center indem Sie zu "Verwaltung der Compliance / Aufbewahrungsrichtlinien" navigieren und auf "Hinzufügen" klicken. Geben Sie einen Namen für die Richtlinie ein und wählen Sie die Tags aus, die Sie der Richtlinie zuordnen wollen. Eine Aufbewahrungsrichtlinie kann die folgenden Tags enthalten:





Ein Standardrichtlinientag mit der Aktion "In Archiv verschieben".

Ein Standardrichtlinientag mit der Aktion "Löschen und Wiederherstellung zulassen" oder "Endgültig löschen".

Ein Standardrichtlinientag für Voicemail-Nachrichten mit der Aktion "Löschen und Wiederherstellung zulassen" oder "Endgültig löschen".

Ein Aufbewahrungsrichtlinientag pro Standardordner, zum Beispiel den Posteingang, zum Löschen von Elementen.

Eine beliebige Anzahl persönlicher Tags.





Bild 6: In den Postfachfunktionen werden die Aufbewahrungsrichtlinien den Benutzern zugewiesen.



Seite 1 von 2 Nächste Seite >>

Sie können eine Aufbewahrungsrichtlinie erstellen, ohne Aufbewahrungstags hinzuzufügen. Elemente im Postfach, für das die Richtlinie gilt, werden dann allerdings nicht verschoben oder gelöscht. Dies funktioniert nur, wenn Tags zugewiesen sind. Haben Sie Aufbewahrungsrichtlinientags erstellt und diese mit einer Aufbewahrungsrichtlinie verknüpft, müssen Sie die Richtlinie noch auf Empfänger anwenden.Ein Postfach darf nur mit einer Aufbewahrungsrichtlinie verknüpft sein, was Sie in den Einstellungen des Postfachs folgendermaßen erledigen: Navigieren Sie über "Admin Center / Exchange" zu "Empfänger / Postfächer". Wählen Sie in der Listenansicht das gewünschte Postfach aus und klicken Sie zunächst auf "Bearbeiten", dann auf "Postfachfunktionen". Hier wählen Sie in der Liste "Aufbewahrungsrichtlinie" die Richtlinie aus, die auf das Postfach angewendet werden soll. Schließen Sie den Vorgang mit "Speichern" ab.Um eine Richtlinie über diesen Weg weiteren Anwendern zuordnen, verwenden Sie in der Listenansicht die Tasten "Strg" oder "Umschalt", um mehrere Postfächer auszuwählen. Dann klicken Sie im Detailbereich auf "Weitere Optionen" und wählen bei "Aufbewahrungsrichtlinie" die Option "Aktualisieren". Anschließend legen Sie in der Liste "Massenzuweisung von Aufbewahrungsrichtlinie" die Aufbewahrungsrichtlinie fest und klicken auf "Speichern".Nachdem Sie Aufbewahrungstags erstellt, diese einer Aufbewahrungsrichtlinie hinzugefügt und die Richtlinie auf einen Postfachbenutzer angewendet haben, werden Nachrichten bei der nächsten Verarbeitung des Postfachs basierend auf den in den Aufbewahrungstags konfigurierten Einstellungen verschoben oder gelöscht.Anwender haben in Outlook über die Auswahl von "Richtlinie zuweisen" die Option, persönliche Tags zu vergeben, die dann für die Archivrichtlinie zum Einsatz kommen. Benutzer können auch über das Kontextmenü von E-Mails in Outlook Web App oder Outlook Richtlinien auf Objekte oder ganze Ordner anwenden. In den Eigenschaften eines Ordners auf der Registerkarte "Richtlinien" wählen Anwender selbst eine Richtlinie aus, die für E-Mails in diesen Ordner gelten.