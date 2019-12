Monitoring in der Multicloud

Unternehmen kommen häufig nicht mehr mit einer einzigen Cloudumgebung aus, sondern entscheiden sich vermehrt für eine Multicloud-Strategie. Der Nachteil der Multicloud ist jedoch, dass die Komplexität der IT-Infrastruktur dadurch erheblich steigt. Abhilfe kann hier ein proaktives und plattformübergreifendes Monitoring der Infrastruktur und aller Applikationen schaffen. Der Beitrag stellt dar, warum das Monitoring in der Cloud besonders von der Kombination von AIOps und einem intelligenten, zentralen Nervensystem für die IT profitiert.

Bei der Nutzung mehrerer Cloudprovider erhöht sich auch beim Monitoring die Komplexität.

Aus der Studie Cloud Monitor 2019, die von der Wirtschaftsprüfgesellschaft KPMG in Zusammenarbeit mit Bitkom Research durchgeführt wurde, geht hervor, dass 73 Prozent der befragten Unternehmen mittlerweile im Cloudzeitalter angekommen sind. Die meisten von ihnen beziehen ihre Cloudlösung von einem einzelnen Cloud Service Provider. 16 Prozent der Unternehmen haben jedoch bereits die nächste Evolutionsstufe erreicht und ihre Netzwerkumgebung zur Multicloud erweitert. Sie nutzen also Dienste von unterschiedlichen Providern.



Die Mehrheit der Befragten gibt an, dass sie auf Multicloud setzen, um auf providerspezifische Dienste zuzugreifen. Denn nicht jeder Provider bietet die gleichen Dienste an. So ist es nicht selten, dass Unternehmen ERP-Software von Provider A (zum Beispiel SAP) beziehen, für Cloud-Storage jedoch das Angebot von Provider B (etwa Amazon Web Services) bevorzugen. 24 Prozent der Studienteilnehmer ist es wichtig, ihre Ressourcen bei einer vollen Auslastung effizient verteilen zu können und 20 Prozent wollen mit dieser Lösung Ausfällen vorbeugen.