SharePoint Online verwalten (1)

Teamarbeit technisch zu unterstützen, ist einer der wichtigsten Aspekte von Office 365. Über Skype setzen sich die Anwender persönlich miteinander in Verbindung, One Drive fördert den Datenaustausch. SharePoint Online bietet schließlich die gemeinsame Arbeit an Dokumenten. Wie Administratoren das Fußvolk so zur Zusammenarbeit ermächtigen, zeigt dieser Artikel. Im ersten Teil erfahren Sie Grundlegendes zum Thema Dokumentverwaltung und Archivierung. Außerdem erklären wir, wie Dokumentenbibliotheken funktionieren.

SharePoint-Bibliotheken lassen sich auch problemlos in Office-Programme anbinden.





Dokumente verwalten und archivieren

Die Dokumentenverwaltung, die rechtssichere Archivierung von Dokumenten wie aus SharePoint bekannt und auch der Cloudspeicher "OneDrive for Business" (ODB) stehen über Office 365 auch in SharePoint Online zur Verfügung.



In SharePoint Online verwalten Sie Dokumente über Bibliotheken genauso wie in lokalen SharePoint-Installationen. Buchen Sie eine Testversion von Office 365 oder arbeiten Sie bereits mit Office 365, wird automatisch eine Teamseite erstellt. Über diese können Anwender Dokumente hochladen, herunterladen oder auch online mit Office Web Apps bearbeiten. Über den Link "Synchronisieren" laden sich Anwender OneDrive for Business aus Office 365 herunter und synchronisieren auf diesem Weg Bibliotheken in SPO mit ihren lokalen Rechnern. Auch das gemeinsame Bearbeiten von Dokumenten aus der Bibliothek ist mit Office 2010/2013 und natürlich mit Office 2016 möglich.





Bild 1: Über die Webseite können Anwender in SharePoint Online Dokumente bearbeiten und hoch- oder herunterladen.

Rufen Sie eine Bibliothek auf, zum Beispiel die Teamseite, erreichen Sie über den Menüpunkt "Seite / Bibliothekeinstellungen" wichtige Einstellungen für die Verwaltung der Dokumentenbibliotheken. Hier aktivieren Sie etwa die verschiedenen Versionen, um Datenverlust zu vermeiden, legen neue Dokumentenvorlagen an oder aktivieren die Funktion, dass Dokumente vor der Bearbeitung erst ausgecheckt werden müssen. Dabei spielen folgende Links eine wichtige Rolle:



Versionsverwaltungseinstellungen: Hier aktivieren Sie die Versionierung von Dokumenten sowie das notwendige Ein- und Auschecken von Dokumenten durch Anwender.

Berechtigungen für Dokumentenbibliothek: Definiert die Rechte, die verschiedenen Anwender oder Gruppen in der Bibliothek haben sollen.

Workfloweinstellungen: Hier hinterlegen Sie Automatismen und Skripte, die ablaufen, wenn Anwender Dokumente in der Bibliothek speichern

Aus vorhandenen Websiteinhaltstypen hinzufügen: Erlaubt festzulegen, welche Dokumententypen Anwender in der Bibliothek speichern können. Zahlreiche Einstellungen in SharePoint Online (SPO) sehen zunächst anders aus als bei lokal installierten SharePoint-Servern. Im unteren linken Bereich der Ansicht finden Sie aber einen Link, mit dem Sie zur klassischen Ansicht wechseln. Grundsätzlich erfolgt die SharePoint-Online-Administration im SharePoint Admin Center (SAC) über "Admin Center / SharePoint" im Administrator-Bereich des Office365-Webportals.