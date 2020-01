SharePoint Online verwalten (3)

Teamarbeit technisch zu unterstützen, ist einer der wichtigsten Aspekte von Office 365. Über Skype setzen sich die Anwender persönlich miteinander in Verbindung, One Drive fördert den Datenaustausch. SharePoint Online bietet schließlich die gemeinsame Arbeit an Dokumenten. Wie Administratoren das Fußvolk so zur Zusammenarbeit ermächtigen, zeigt dieser Artikel. Im dritten und letzten Teil schauen wir uns noch an, wie Sie Berechtigungen korrekt setzen und verschwundene Dokumente und Bibliotheken wiederherstellen.

SharePoint-Bibliotheken lassen sich auch problemlos in Office-Programme anbinden.

Berechtigungen korrekt setzen

Das größte Sicherheitsproblem in SharePoint sind fehlerhafte Berechtigungen, daher sollten Sie ein großes Augenmerk auf das Zuteilen von Rechten legen. Für eine Webseite lassen sich die bereits zugeteilten Rechte über den Link "Freigeben" prüfen. Hier sind alle Anwender zu sehen, die Zugriff auf die Webseite haben. In diesem Bereich tragen Sie auch neue Benutzer ein, indem Sie deren Benutzernamen aus Office 365 beziehungsweise Azure Active Directory eingeben. Sie können und sollten hier auch mit Gruppen arbeiten, indem Sie die Benutzer der Standardgruppe für diese Seite zuweisen und so auch die Rechte dieser Gruppe erhalten. Klicken Sie beim Hinzufügen auf "Optionen anzeigen" sind Sie in der Lage, manuell eine andere Gruppe auszuwählen. Hier steuern Sie zum Beispiel die Lösch- und Schreibrechte für Anwender.

Neben diesen einfachen Möglichkeiten sollten Sie aber die Hintergründe dieser Art der Berechtigungen verstehen. In den erweiterten Sicherheitsoptionen von SharePoint sind dazu noch Einstellungen vorzunehmen. Klicken Sie auf einer Website auf das Zahnrad-Symbol oben rechts und dann auf "Websiteeinstellungen", öffnet sich ein neues Menü, auf dem Sie umfassende Einstellungen für Websites vornehmen, etwa im Bereich "Benutzer und Berechtigungen". Klicken Sie auf "Benutzer und Gruppen", sehen Sie alle berechtigten Benutzer und Gruppen. Hier sollten Sie den Zugriff sehr genau regeln, was über die drei Menüs "Neu", "Aktionen" und "Einstellungen" detailliert möglich ist. Ein wichtiger Punkt in diesem Bereich ist "Einstellungen / Zur Standardgruppe", denn dadurch werden neue Mitglieder automatisch dieser Gruppe hinzugefügt und erhalten auch die Rechte dieser Gruppe. Über "Websiteeinstellungen / Websiteberechtigungen" sehen Sie wiederum alle Gruppen, die Rechte auf die Website haben und denen Sie Benutzer zuweisen. Hier steuern Sie die Rechte für diese Gruppen. Eine sehr wichtige Option ist die Schaltfläche "Berechtigungen überprüfen", die Ihnen genau zeigt, welche Rechte bestimmte Active-Directory-Benutzer und -Gruppen haben. So lassen sich falsch gesetzte Berechtigungen schnell finden.





Bild 4: In den Websiteeinstellungen lassen sich detaillierte Berechtigungen setzen.

Standardmäßig werden die Rechte der Websites in untergeordnete Objekte wie Bibliotheken vererbt. Allerdings lassen sich diese Vererbungen auch deaktivieren. In diesem Fall müssen Sie auch im Bereich "Einstellungen / Berechtigungen für Dokumentenbibliothek überprüfen", ob Gruppenmitgliedschaften und Rechte korrekt gesetzt sind. Die dritte Ebene sind im Falle von Dokumentenbibliotheken noch die einzelnen Dokumente. Auch hier können Anwender Berechtigungen unabhängig von der Webseite und der Bibliothek erteilen, weshalb Sie wichtige Dokumente dahingehend überprüfen sollten. Standardmäßig werden die Rechte der Websites in untergeordnete Objekte wie Bibliotheken vererbt. Allerdings lassen sich diese Vererbungen auch deaktivieren. In diesem Fall müssen Sie auch im Bereich "Einstellungen / Berechtigungen für Dokumentenbibliothek überprüfen", ob Gruppenmitgliedschaften und Rechte korrekt gesetzt sind. Die dritte Ebene sind im Falle von Dokumentenbibliotheken noch die einzelnen Dokumente. Auch hier können Anwender Berechtigungen unabhängig von der Webseite und der Bibliothek erteilen, weshalb Sie wichtige Dokumente dahingehend überprüfen sollten.