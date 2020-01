Datensicherung beim privaten Radiosender

Auch Live-Radio braucht einen Backup. Das Datenmanagement für Radioprogramme betrifft sowohl Musik und andere Inhalte wie auch die üblichen Geschäftsdaten. In allen Fällen müssen Informationen zuverlässig verfügbar sein. Der Anwenderbericht veranschaulicht, wie Radio/Tele FFH aus Bad Vilbel automatisiert Daten aus über 100 Quellen und einer heterogenen Serverlandschaft auf einem separaten Server mit Langzeitarchivierung auf einer Tape Library sichert.

Die Sendezentrale von Radio/Tele FFH in Bad Vilbel.

Die Radio/Tele FFH mit Sitz im hessischen Bad Vilbel gehört zu den erfolgreichsten privaten Radiosendern in Deutschland. HIT RADIO FFH bietet einen Mix aus Unterhaltung, Nachrichten und regionalen Informationen. Das Programmangebot der Radio/Tele FFH umfasst HIT RADIO FFH, planet radio und harmony.fm und wird über 51 terrestrische UKW- sowie acht DAB+-Sender in Hessen ausgestrahlt. Außerdem kann es über das Format DAB+ in Hessen, europaweit über den Satelliten Astra (DVB-S) und weltweit über das Internet als Audio-Live-Stream empfangen werden.



Der Sendebetrieb startete am 15. November 1989 in Frankfurt am Main. Seit 2001 sendet FFH aus dem Funkhaus in Bad Vilbel vor den Toren Frankfurts. Rund 100 Mitarbeiter sorgen in der Sendezentrale sowie den fünf regionalen Studios in Darmstadt, Gießen, Kassel, Fulda und der Landeshauptstadt Wiesbaden für ein abwechslungsreiches Programm. Gegründet wurde der Sender nach der Deregulierung des Radiomarktes im März 1988. 40 Gesellschafter, darunter hessische und nationale Zeitungsverlage sowie der hessische Bauernverband und der Landessportbund Hessen, sind an dem Unternehmen beteiligt.