Gefahr durch Cyberattacken per RDP

Das Remote Desktop Protocol ist eines der beliebtesten Werkzeuge, mit dem Systemadministratoren entfernte Systeme mit der gleichen Funktionalität zentral steuern können als wären sie vor Ort. Auch Managed Service Provider nutzen das Tool vielfach zur Verwaltung von Hunderten von Kundennetzwerken und -systemen. Zugleich aber schafft RDP ein weiteres Einfallstor für Cyberangriffe. Aktuelle Untersuchungen zeigen, dass durch RDP eine große und anfällige Angriffsfläche in vielen Netzwerken entstanden ist, die von Angreifern genutzt wird. Was ist für den Admin also zu tun?

Nicht immer ist der Remotezugriff per RDP auch wirklich gewollt.

RDP erleichtert die Fernadministration verteilter Microsoft-Systeme enorm, schafft zugleich aber ein attraktives Einfallstor für Cyberangriffe, die die Fähigkeiten von RDP missbrauchen. Eine aktuelle Studie belegt, dass das Remote-Desktop-Protokoll tatsächlich eine große und anfällige Angriffsfläche in vielen Organisationen schafft: Laut dem "Vectra 2019 Spotlight Report on RDP" für den Zeitraum vom Januar bis Juni 2019 hat die KI-basierte Plattform Cognito 26.800 verdächtige RDP-Vorgänge in mehr als 350 Implementierungen erkannt. 90 Prozent dieser Implementierungen wiesen Verhaltenserkennungen von RDP-Angreifern auf.



In der Fertigungsindustrie und in der Finanz- und Versicherungsbranche lag die höchste Rate an RDP-Erkennungen mit zehn beziehungsweise acht Erkennungen pro 10.000 Workloads und Geräten vor. Die fünf häufigsten Angriffsziele waren neben der Fertigungsindustrie und Finanzbranche der Einzelhandel, die öffentliche Verwaltung und das Gesundheitswesen. Die drei erstgenannten Branchen machten zusammen fast die Hälfte aller RDP-Erkennungen aus. Innerhalb der Fertigungsindustrie wiesen mittelgroße Unternehmen die höchste Rate mit 20 Erkennungen pro 10.000 Workloads oder Geräten auf.