Mit maschinellem Lernen zu einer besseren Datenverwertung

KI und maschinelles Lernen sind faszinierende Technologien und bieten großes Potenzial. Die Chancen, die sich vor allem bei Routinearbeiten und Automatisierung ergeben, sind vielfältig. Doch wie gelingen KI und ML am besten? Was sind die Vorteile und was die Herausforderungen auf dem Weg zu mehr KI? Und wo sollte maschinelles Lernen innerhalb eines Systems eingebettet sein, damit Daten verlässliche Analyseergebnisse erbringen? Der Fachartikel zeigt, warum in diesem Zusammenhang Datenplattformen, sogenannte Data Hubs, eine entscheidende Rolle spielen.

Beim Machine Learning geht es vor allem um Mustererkennung – gerade bei der Datenanlyse von großem Vorteil.

Deutsche Unternehmen haben lange gezögert, aber jetzt kommt Schwung in die Entwicklung: Laut der jüngsten IDG Studie zum maschinellen Lernen (ML) nutzen bereits 57 Prozent der deutschen Unternehmen mindestens eine Applikation aus diesem Bereich. Gute Einsatzmöglichkeiten finden sich im Bereich Kundenservice, um das Beziehungsmanagement zu optimieren, sowie in der Fertigungsindustrie, wo Sensorgeräte zur Qualitätssicherung und zur Zustandsüberwachung von Anlagen eingesetzt werden.



Integration in andere Systeme

Wenn maschinelles Lernen in andere Geräte oder Systeme integriert wird, ist die Rede von Embedded Machine Learning. Werden die KI-Module direkt im Kern einer Datenbank des Unternehmens implementiert, lässt sich der Nutzen dieser Datenbank deutlich steigern. Eine hohe Datenqualität vorausgesetzt, liefern Abfragen bessere Resultate, überraschende Zusammenhänge und erhöhen so die Zufriedenheit und Effektivität des Nutzers. Das System denkt mit: Es erkennt Zusammenhänge und stellt diese dar, es lernt dabei über die Zeit hinzu, um noch besser zu werden.



Aber nicht nur für den Endanwender ergeben sich Vorteile. Bei der Integration von Daten als Basis für moderne Anwendungen ist ein Data Steward oft mit einer Vielzahl von verschiedenen Schemata und Konventionen konfrontiert. Hier helfen modere KI Algorithmen: Der Automatisierungsgrad lässt sich bei der Datenpflege erhöhen. Laufen diese Prozesse embedded ab, entfallen umständliche Export- und Import-Prozesse. Für den Datenanalysten ergibt sich eine starke Vereinfachung: Modelle aus maschinellen Lern- und KI-Tools lassen sich exportieren und in die Datenbank importieren – unter Beibehaltung der gewohnten Entwicklungsumgebung. Gleichzeitig vereinfacht sich das Ausführen von Modellen direkt in der Datenbank. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die Datenbank offene Standards bei der Modelldefinition unterstützt.