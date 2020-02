Mit dem Windows Performance Toolkit Leistungsengpässe finden (2)

Mit dem Windows Performance Toolkit lassen sich Leistungsengpässe sowie Startprobleme und Verzögerungen von Anwendungen messen. Im Gegensatz zur Windows-internen Leistungsüberwachung arbeitet das Tool nicht mit Indikatoren, sondern verwendet eigene Messpunkte. Die neue Version des Werkzeugs ist für Windows Server 2012 R2 / 2016 und Windows 10 optimiert, lässt sich aber auch für ältere Windows-Server-Versionen einsetzen. Im zweiten Teil gehen wir abschließend darauf ein, wie Sie Messdateien mit WPA auswerten und Systeminformationen zu Servern anzeigen.

Ist der Datenfluss im Netzwerk verstopft, schlägt die Stunde des Windows Performance Toolkits.

Messdateien mit WPA auswerten

Die erstellten Dateien können Sie mit dem Windows Performance Analyzer öffnen, den Sie in der Programmgruppe "Windows Performance Toolkit" finden. Um die Messungen anzuzeigen, öffnen Sie die Datei "C:\kernel.etl" oder die ETL-Datei des Bootvorgangs über "File / Open".



Die Messdateien sind transportabel. Das heißt, Sie können nach der Leistungsmessung durch "Xperf.exe" oder "Xbootmgr.exe" die Analyse auch auf einem anderen Computer durchführen, indem Sie die ETL-Dateien kopieren und öffnen.



Die Anzeige der verschiedenen Bereiche filtern Sie über den Menübereich, den Sie durch Anklicken des linken Teils des Fensters einblenden. Klicken Sie dazu auf das Symbol am linken Rand in der Mitte des Fensters. Ihnen stehen an dieser Stelle die verschiedenen Messbereiche zur Verfügung.



Entfernen Sie den Haken bei einem Kontrollkästchen, ist das entsprechende Diagramm im Viewer ebenfalls verschwunden. Auf diese Weise blenden Sie genau die Inhalte ein, die Sie benötigen. Die Anzeige ist dynamisch, das heißt einmal eingeblendete Diagramme können Sie jederzeit ausblenden und umgekehrt. So haben Sie immer genau die Daten im Blick, die Sie aktuell analysieren wollen. Lassen Sie sich zum Beispiel beim Messen des Bootvorgangs nur "CPU Usage by Process" anzeigen, sehen Sie, wie viel CPU-Last die einzelnen Prozesse verursachen.



Klicken Sie auf die Grafik in einem Diagramm, können Sie zu Teilen der Anzeige heranzoomen. Dazu markieren Sie den Bereich mit der Maus, den Sie zoomen wollen und klicken diesen mit der rechten Maustaste an. Mit dem Menübefehl "Zoom to Selection" starten Sie den Zoomvorgang. Neben Grafiken können Sie auch Tabellen erstellen, indem Sie im Kontextmenü die Option "Summary Table" auswählen.



In der Tabelle sehen Sie über den gemessenen Zeitraum Informationen ähnlich zum Task-Manager. Sie erkennen auf diese Weise sehr schnell, welcher Prozess zum Beispiel die meiste CPU-Last verursacht hat. Die Ansicht lässt sich sortieren, indem Sie auf die entsprechende Spalte der Tabelle klicken. Markieren Sie verschiedene Zeilen der Tabelle, können Sie im Kontextmenü durch Auswahl von "Export Selection" die Daten in eine CSV-Datei exportieren. Diese können Sie dann später mit Excel weiterbearbeiten.