Cloud und Rechenzentrum gemeinsam verwalten

Die Cloud setzt sich in den Firmen zunehmend durch, doch Rechenzentren verschwinden – anders als gerne prognostiziert – nicht im gleichen Maße aus den IT-Umgebungen. Stattdessen betreiben viele Unternehmen eine Mischung aus beiden. Diese hybriden Infrastrukturen effizient und effektiv zu verwalten, erfordert eine ausgeklügelte und automatisierte Sicherheitslösung mit zentraler Konsole und einfacher Bedienung. Wie so ein Werkzeug gerade in Zeiten der Multicloud aussehen kann, beschreibt dieser Fachartikel.

Bei der zunehmenden Verbreitung hybrider Infrastrukturen sind zentrale Verwaltungswerkzeuge nützlich.

Bereits im Jahr 2018 fand der "State of the Cloud Report" von RightScale heraus, dass von knapp 1000 befragten Unternehmen mittlerweile 92 Prozent ihre Anwendungen und Daten in die Cloud verschoben haben. Als besondere Schwierigkeit bei dieser Umstellung nannten die Firmen die Sicherung ihrer Unternehmenswerte – besonders wenn sie nicht auf eine reine Cloudintegration, sondern eine Hybridlösung setzten, also eine Kombination aus On-Premises-Rechenzentrum und Cloud Computing. Dadurch ergibt sich eine Mischung aus Public und Private Cloud ergibt, ein weitreichendes, hybrides IT-Ökosystem.



Um den entstandenen Hybriden sicher zu verwalten, bedarf es aber einiger Klarstellungen. Große Schwierigkeiten bereitet den Unternehmen nach wie vor die Frage: Wer ist eigentlich für die Sicherheit der Cloud verantwortlich? Das Problem ergibt sich daraus, dass die Frage bereits falsch gestellt wird. Es ist zu unterscheiden zwischen der Verantwortung für die Absicherung der Cloud und der Verantwortung für die Absicherung der Daten und Anwendungen, die das jeweilige Unternehmen in der Cloud betreibt.