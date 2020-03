Troubleshooting von Gruppenrichtlinien (1)

Gruppenrichtlinien sind schon seit Windows NT ein ebenso mächtiges wie bewährtes Instrument der zentralen Konfigurationsverwaltung in Windows-Umgebungen. Trotz einiger Bemühungen seitens Microsoft und ihrer Marktbegleiter, alternative Verwaltungsmechanismen für Windows anzubieten, können wir getrost davon ausgehen, dass uns die GPOs noch eine ganze Weile erhalten bleiben werden. Umso wichtiger ist es, Probleme bei Gruppenrichtlinien und deren Anwendung rechtzeitig zu erkennen und zielgerichtet zu beheben. Im ersten Teil des Workhops beschäftigen wir uns vor allem mit dem "Resultant Set of Policy" und der Arbeit mit GPRESULT.EXE.

Haben Sie ein Phänomen festgestellt, bei dem Sie die Gruppenrichtlinien als Ursache vermuten, müssen Sie es zunächst richtig klassifizieren. Ihr Problem wird in eine der folgenden Kategorien fallen:





Es werden offenbar die gewünschten Einstellungen auf die Endgeräte angewandt, sie haben aber dort nicht die erwartete Wirkung.

Mit der Anwendung der Gruppenrichtlinien auf die betroffenen Benutzer und Computer ist anscheinend alles in Ordnung, aber es kommen nicht die erwarteten Einstellungen auf den Endgeräten an.

Es werden nicht alle vorgesehenen Gruppenrichtlinien angewandt oder das Verhalten ist nicht einheitlich.

Es werden anscheinend gar keine Gruppenrichtlinien mehr angewandt.

Wenn irgendetwas im Bereich der Gruppenrichtlinien nicht stimmt, erkennen Sie das in der Regel nicht unmittelbar. Abgesehen von dem Teil mit Benutzer- und Maschinenskripten, dienen Gruppenrichtlinien der Erzwingung von Konfigurationsvorgaben. Es gibt in Windows jedoch leider keinen "Compliance-Indikator", der anzeigen würde, ob die momentane Konfiguration der vorgegebenen entspricht – und erst recht keinen, der die derzeitige Konfiguration unabhängig von der Anwendung der Gruppenrichtlinien untersuchen würde. Daher fallen Probleme mit Gruppenrichtlinien meist erst dadurch auf, dass die Benutzerumgebung "sich verstellt" oder Anwendungen sich anders verhalten als am Tag zuvor. Und weil Gruppenrichtlinien so mächtig sind und eine so zentrale Rolle spielen, sind natürlich gleich viele, wenn nicht gar alle User betroffen. Da sind gute Nerven und präzises, zielgerichtetes Handeln gefragt.Die Klassifizierung können Sie nach dieser Skala von oben nach unten oder von unten nach oben durchführen: Entweder Sie kennen das Zusammenspiel der aktuell betroffenen Applikation oder Windows-Funktion mit den Policy-Einstellungen und beginnen die Untersuchung damit, dass Sie direkt nachschauen, welche Werte an den relevanten Stellen in der Registry stehen (Beispiel: Bei Problemen mit WSUS könnte sich ein Blick auf die Werte im Schlüssel "HKEY_LOCAL_MACHINE \ Software \ Policies \ Microsoft \ Windows \ WindowsUpdate" lohnen). Oder Sie verlassen sich vorerst darauf, dass auf dem Endgerät alle empfangenen Policy-Einstellungen richtig interpretiert werden, und prüfen, ob der vorgesehene Satz an Richtlinien tatsächlich ausgeliefert wurde.Was zu tun ist, wenn eine Applikation die korrekten Einstellungen falsch oder gar nicht verarbeitet, ist sehr individuell und nicht Gegenstand dieses Artikels. Alle anderen Fälle können mithilfe einer strukturierten Herangehensweise meistens schnell geklärt werden.