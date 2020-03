Die wachsende Rolle des Lizenzmanagers

Ein Lizenzmanager muss Auditrisiken beseitigen. Den Überblick verschafft er sich mit einem internen Audit, das alle Lizenzen der aktuell verwendeten Software erfasst und in Metriken umrechnet. Die aufwendige Vorarbeit leisten Administratoren, unterstützt von Schwachstellen-Scannern. Ob ein Lizenzverantwortlicher den Softwarebestand richtig bereinigt, hängt neben seinem Fachwissen von seinen sozialen und mentalen Fähigkeiten ab. Ein guter Draht zum Administrator macht sich außerdem bezahlt. Der Beitrag beleuchtet dieses Zusammenspiel.

Das Thema Lizenzen sollte beim Admin nicht nur ein Thema unter vielen sein.

Künstliche Intelligenz kann vieles. Allerdings gibt es noch nicht den Algorithmus, der auf Knopfdruck die gesamte Software eines Unternehmens zu hundert Prozent inventarisiert und danach selbstständig die weiteren nötigen Schritte absolviert: Das Abgleichen des Bestands mit den erworbenen Lizenzen, das Beenden unnötiger Verträge und das Durchsetzen einer Compliance-gerechten Softwarenutzung. Der Mensch bleibt auf lange Sicht beim Lizenzmanagement in der Verantwortung, die insbesondere in kleineren und mittelständischen Unternehmen heutzutage auch Quereinsteiger aus den eigenen Reihen übernehmen.



Zu den potenziellen Kandidaten zählen durchaus Administratoren, wenn sie Grundkenntnisse im Einkauf und Lizenzrecht oder zumindest Interesse an diesen Themen mitbringen. Ihre technische Expertise hilft ihnen, viele Aspekte in dem anspruchsvollen Job zu durchdringen und zu lösen. Zumal in ihrem Alltag ständig Berührungspunkte mit dem Lizenzmanagement auftauchen.