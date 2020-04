Migration Öffentlicher Ordner von Exchange 2010 zu Exchange 2016 (1)

Wollen Unternehmen, die die 2013er-Version von Exchange ausgelassen haben, die Exchange-2010-Infrastruktur auf den Stand 2016 anheben, ist ein Teilaspekt der Migration ausgesprochen kniffelig: der Umzug der Öffentlichen Ordner. Im ersten Teil des Workshops gehen wir auf den Aufbau der Öffentlichen Ordner ein und beschreiben, welche vorbereitenden Maßnahmen Sie in Ihrer Exchange-Umgebung vor der Migration beachten sollten.

Bei der Migration Öffentlicher Ordner von Exchange 2010 zu Exchange 2016 sollte jeder Handgriff sitzen.

Das Hauptaugenmerk liegt in diesem Artikel auf der Migration Öffentlicher Ordner von Exchange 2010 zu Exchange 2016. Eine direkte Migration von Exchange 2007 zu Exchange 2016 wird nicht unterstützt. In diesem Fall müssen Sie zunächst von Exchange 2007 zu Exchange 2013 migrieren – das Vorgehen für dieses Szenario finden Sie im TechNet [1].



Erfolgt die Migration wie hier beschrieben von Microsoft Exchange 2010, muss als Voraussetzung mindestens das Service Pack 3 mit dem Rollup 11 installiert sein. Sofern als Betriebssystem bei Exchange 2010 Windows 2008 R2 zum Einsatz kommt, benötigen Sie zudem den Hotfix für Outlook Anywhere [2]. Die Migration zu Exchange 2013 von Exchange 2010 entspricht der Beschreibung in diesem Workshop.



Durch den Technologiewandel bei den Öffentlichen Ordnern in Exchange Server 2013 ist die Umstellung wesentlich umfangreicher geworden und mit einer Unterbrechung für die User verbunden. Das einfache Hinzufügen eines Replikats, wie es noch bis Exchange 2010 üblich war, reicht nicht mehr aus.



Die Migration erfolgt immer in einer Phase der Koexistenz zwischen verschiedenen Exchange-Versionen. Für die Migration müssen sich die User bereits auf dem neuen Exchange-Server befinden, da Exchange 2016 auf Öffentliche Ordner in Exchange Server 2010 zugreifen kann, aber nicht andersherum. Für die Migration der Öffentlichen Ordner gibt es keinerlei grafische Oberfläche, wodurch sie sehr PowerShell-lastig ist. Bevor es aber losgeht, seien noch kurz die Änderungen in den Öffentlichen Ordnern seit Exchange 2013 erwähnt – mit diesem Hintergrundwissen können Sie den Aufbau der neuen Strukturen besser planen.