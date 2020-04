Migration Öffentlicher Ordner von Exchange 2010 zu Exchange 2016 (2)

Wollen Unternehmen, die die 2013er-Version von Exchange ausgelassen haben, die Exchange-2010-Infrastruktur auf den Stand 2016 anheben, ist ein Teilaspekt der Migration ausgesprochen kniffelig: der Umzug der Öffentlichen Ordner. Im zweiten Teil des Workshops bereiten wir die Übergabe der Ordner vor und legen die Postfächer an.

Übergabe der Ordner vorbereiten



Die bisherigen Dateien wurden zu Dokumentationszwecken angelegt. Im nächsten Schritt wird mit dem PowerShell-Skript "Export-PublicFolderStatistics.ps1" eine weitere Datei geschaffen, die als Mapping-Grundlage zwischen der alten und neuen Struktur fungiert. Die Datei hat den Zweck, Öffentliche Ordner später in einer weiteren CSV-Datei Öffentliche-Ordner-Postfächern zuzuweisen und in die neue Umgebung zu integrieren.

Export-PublicFolderStatistics.ps1 C:\PF\PFmap.csv LAB2EX10.schulenburg.lab





Bild 3: Die Export-Skripte finden Sie im Exchange-Skript-Verzeichnis auf dem neuen Exchange-Server.

"Export-PublicFolderStatistics" muss zum Ausführen auf den alten Server kopiert werden.



PublicFolderToMailboxMapGenerator.p1 300MB C:\PF\PFmap.csv C:\PF\PFmap2Mailbox.csv

Das Skript liegt im Exchange-Skript-Verzeichnis des Exchange-2016-Servers. Am schnellsten finden Sie den Ordner über die Exchange-Variable. Geben Sie dazu im Explorer oder im Ausführen-Fenster die Variable "%ExchangeInstallPath %Scripts" ein (Bild 3). Kopieren Sie die Dateien "Export-PublicFolderStatistics.ps1" und "Export-PublicFolderStatistics.strings.psd1" zum Exchange-2010-Server und führen Sie die PS1- Datei dort aus. Definieren Sie während der Eingabe den Pfad, in dem die Datei abgelegt werden soll, und geben Sie den FQDN des Servers an:Eine kurze Zusammenfassung der gefundenen Ordner stoßen Sie mit der PowerShell an. Die Datei selbst enthält die einzelnen Ordnernamen mit den entsprechenden Größen. Es sei kurz erwähnt, dass Sie die Skripte auch direkt bei Microsoft herunterladen können [3].Als Nächstes weisen Sie jedem Ordner ein Öffentliche-Ordner-Postfach zu. Hierbei geben Sie auch die maximale Größe eines Postfachs an und die vorhandenen Ordner werden auf entsprechend viele Postfächer aufgeteilt. In unserem Beispiel soll ein Postfach eine maximale Größe von 300 MByte haben, wodurch die Ordner auf drei Postfächer aufgeteilt werden.Bevor Sie das Skript "PublicFolderToMailboxMapGenerator.ps1" aus dem Exchange-Skriptverzeichnis starten, kopieren Sie zunächst die zuvor erstellte CSV-Datei auf den Exchange-2016-Server. Geben Sie beim Ausführen die maximale Größe in MByte oder GByte an sowie die entsprechende Quell- beziehungsweise Zieldatei:Beachten Sie, dass ein einzelner Öffentlicher Ordner nicht größer als ein Öffentliche-Ordner-Postfach sein darf. Prüfen Sie hierfür die Daten aus der erhobenen Bestandsaufnahme. Die Mapping-Datei können Sie auch selbständig erstellen und auf diesem Weg die Ordner gezielt Postfächern zuordnen. Organisationen mit verteilten Standorten müssen hier aktiv werden, um die Öffentlichen Ordner möglichst dicht an den Benutzern abzulegen und die Bandbreiten zwischen Standorten nicht unnötig zu verbrauchen. Gerade in diesen Szenarien kommt diesem Schritt eine wichtige Rolle zu. Sie können die Datei auch selbstständig erstellen und die Root-Ordner direkt mit Inhaltspostfächern verbinden. Ein ausführliches Beispiel finden Sie online in einem Migrations-Guide für Öffentliche Ordner [4].