Migration Öffentlicher Ordner von Exchange 2010 zu Exchange 2016 (3)

Wollen Unternehmen, die die 2013er-Version von Exchange ausgelassen haben, die Exchange-2010-Infrastruktur auf den Stand 2016 anheben, ist ein Teilaspekt der Migration ausgesprochen kniffelig: der Umzug der Öffentlichen Ordner. Im dritten und letzten Teil des Workshops stellen wir die Struktur auf die neuen Öffentlichen Ordner um, testen diese und entfernen schließlich die alten Server aus der Organisation.

Set-OrganizationConfig -PublicFoldersLockedForMigration:$true

Set-OrganizationConfig -PublicFoldersEnabled Remote Complete-MigrationBatch PF-Migration

Testen und Entsperren



Ist der Migrations-Batch abgeschlossen, kann getestet werden. Weisen Sie im ersten Schritt einem Benutzerpostfach ein Standardpostfach für Öffentliche Ordner zu:

Set-Mailbox -Identity Christian -DefaultPublicFolderMailbox PFContent1





Bild 5: Nach dem Entsperren der Öffentlichen Ordner können Sie die Öffentlichen Ordner auch

im EAC sehen und verwalten.





Get-Mailbox -PublicFolder | SetMailbox -PublicFolder -IsExcludedFromServingHierarchy $false

Set-OrganizationConfig -PublicFolderMigrationComplete:$true

Set-OrganizationConfig -PublicFoldersEnabled Local

Get-PublicFolder -Recurse | Export-CliXML C:\PF\2016_Legacy_ PFStructure.xml Get-PublicFolderStatistics -ResultSize Unlimited | ExportCliXML C:\PF\2016_Legacy_PFStatistics.xml Get-PublicFolder -Recurse | Get-PublicFolderClientPermission | Select-Object Identity,User -ExpandProperty AccessRights | Export- CliXML C:\PF\2016_Legacy_ PFPerms.xml

Die Ordner befinden sich nun auf dem Exchange-2016-Server. Bis zum finalen Schritt wurde weiterhin in der alten Öffentliche-Ordner-Struktur gearbeitet, wodurch sich der Inhalt zwischen alter und neuer Struktur über die Zeit immer stärker unterscheidet. Je größer der Unterschied, desto länger dauert der letzte Migrationsschritt, da ein letzter Abgleich stattfindet. Im letzten Schritt werden die Ordner auf dem alten Server gesperrt, ein letztes Mal synchronisiert und den Usern wieder zur Verfügung gestellt. Während des gesamten Vorgangs ist kein Zugriff auf die Öffentlichen Ordner möglich und bei der finalen Synchronisation kann auch wieder etwas Zeit vergehen.Melden Sie zunächst die User von den Öffentlichen Ordnern ab, um das Bearbeiten von Öffentlichen Ordnern zu sperren. Führen Sie den folgenden Befehl auf dem Exchange-2010-Server aus:Nun beginnt die Downtime der Öffentlichen Ordner und es ist kein Zugriff mehr auf die Ordner möglich. Sollten sich im Netzwerk mehrere Öffentliche-Ordner-Datenbanken befinden, müssen sich diese nun replizieren, damit alle über den gleichen Inhalt verfügen und die Datenbanken das Flag zur Sperrung übernehmen. Den letzten Punkt können Sie durch das Neustarten der Informationsspeicher auf den alten Exchange-Servern beschleunigen. Auf die User hat es keinen Einfluss – sie befinden sich zu diesem Zeitpunkt bereits auf dem neuen Exchange-Server.Im nächsten Schritt wird die Migrationsanforderung abgeschlossen. Führen Sie diesen Schritt auf dem Exchange-2016-Server aus:Wenn die Migration beendet ist, wechselt der Status des Migrations-Batchs von "Completing" zu "Completed". Ganz abgeschlossen wird der Migrationsvorgang an dieser Stelle auch noch nicht, da wir die Hierarchie noch gesperrt haben und ein Zugriff für die Nutzer nicht möglich ist.Über Outlook oder OWA können Sie nun den Zugriff auf die Öffentlichen Ordner testen. In Outlook sehen Sie auch im Verbindungsstatus, dass nun die neue Struktur genutzt wird.Sollte es an diesem Punkt Probleme geben, ziehen Sie die Reißleine und machen Sie die Struktur auf dem Exchange-2010-Server wieder verfügbar. Dadurch können Sie die Migration von vorne beginnen. Mehr dazu später im Verlauf des Artikels. Wenn alles fehlerfrei läuft, entsperren Sie die Öffentlichen Ordner auf dem Exchange-2016-Server:Auf dem Exchange-2010-Server setzen Sie die Migration nun auf "Complete":Zum Abschluss setzen Sie noch folgenden Befehl auf dem Exchange-2016-Server ab:Auch im Exchange Admin Center sind die Öffentlichen Ordner nun zu finden. Ab jetzt können auch die Mitarbeiter wieder uneingeschränkt auf die Öffentlichen Ordner zugreifen.Um die Öffentlichen Ordner auch inhaltlich zu prüfen, erstellen Sie erneut eine Momentaufnahme – dieses Mal aber von der neuen Struktur:Sofern Sie die Statistik in CSV-Dateien exportieren und etwas umfangreichere Öffentliche-Ordner-Strukturen haben, leitet Sie ein Artikel des Exchange-Team-Blogs [5] mit Access als Abgleich-Tool durch den Datenbestand.