Sieben Schritte für mehr Remote-Access-Kontrolle

Produktivität oder Sicherheit? Da sollte es kein Entweder-oder-Denken geben, auch wenn dieses Dilemma ein Dauerthema ist – besonders wenn Mitarbeiter sich zur Erledigung ihrer Aufgaben von außen in Unternehmensnetze einwählen. Der Fachartikel beschreibt, wie die Gefahrenlage bei der Zusammenarbeit mit Drittanbietern aussieht, die Fernzugriff auf IT-Systeme haben, und welche Maßnahmen Organisationen zu ihrem Schutz ergreifen sollten.

Gerade beim Remote Access durch Drittanbieter gilt es, strikte Sicherheitsregeln einzuhalten.

IT-Administratoren und technische Mitarbeiter benötigen erhöhte Zugriffsrechte, um Wartungsarbeiten und Konfigurationsänderungen auf Computersystemen vorzunehmen. Auch für externe Dienstleister öffnen Organisationen ihre Netze im Rahmen von Serviceverträgen. Für diese Remote-Access-Sessions mit Benutzerprivilegien sollten (mindestens) die gleichen Sicherheitsanforderungen gelten, die auch für interne Anwender verbindlich sind. Bei Nichtbefolgen nehmen Unternehmen ansonsten Schwächen ihrer IT-Verteidigung in Kauf, die sich von Cyberangreifern gezielt ausnutzen lassen.



Im hektischen Alltag gehen den IT-Verantwortlichen indes Überblick und Kontrolle schnell verloren. Zur Vermeidung von Risiken durch Drittanbieter sind wirksame Kontrollmechanismen erforderlich, um den Einsatz privilegierter Anmeldedaten abzusichern. Die Herausforderung ist, dass einerseits Produkte und Software unterschiedlicher Anbieter geschäftskritisch sind, aber andererseits Remote-Access-Zugänge für die Hersteller bei Aktualisierung, Produktwartung und Fehlersuche geschaffen werden müssen.



Hohes Risiko durch Angriff auf privilegierte Accounts

Zugriffs- und Kontrollmöglichkeiten aus der Ferne sind für den Betrieb geschäftsrelevanter Anwendungen und Endgeräte essenziell. Administratorenkonten und andere privilegierte Accounts sind aber auch dauerhaft ein vorrangiges Ziel für Angreifer, weil sie Hacker mit einem Generalschlüssel für das betreffende Netzwerk versehen. Häufig unbemerkt können sie sich mit geraubten Anmeldedaten frei bewegen, Malware einspielen und wertvolle Daten herausschleusen. Neben wirtschaftlichen Schäden durch Ausfälle des IT-Betriebs drohen empfindliche Strafen bei Datenschutzverletzungen gegen Gesetzesanforderungen wie die DSGVO-Vorgabe der EU.



Wie hoch ist das Risiko? Forrester Research geht davon aus, dass bei mindestens 80 Prozent aller Cyberattacken gestohlene Zugangsdaten eingesetzt werden, um sich schnellen Zugriff auf sensible Bereiche eines Unternehmensnetzes zu verschaffen. Steigt das Lieferantennetzwerk, nehmen zwangsläufig auch die potenziellen Gefahren zu. Die IT-Sicherheitsstudie "Privileged Access Threat Report" dokumentiert, dass in Unternehmen jede Woche durchschnittlich 182 Drittanbieter auf IT-Systeme von außen zugreifen. In jedem vierten Unternehmen mit mehr als 5000 Mitarbeitern loggen sich wöchentlich mittlerweile im Durchschnitt sogar 500 externe Dienstleister ein.



In der Praxis sind die Schwierigkeiten beim Einsatz von Remote-Access-Technologie allerdings technisch beherrschbar. Mit den folgenden Schritten bleiben Unternehmen auf der sicheren Seite.