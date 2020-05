Exchange-2016-Benutzerpostfächer verwalten (3)

Das Kerngeschäft von Exchange ist die Zustellung und der Versand von E-Mails über die Benutzerpostfächer. Bei deren Verwaltung stößt der Admin selten auf große Herausforderungen, doch zu wissen, was über den reinen E-Mail-Versand mit Postfächern möglich ist, kann die Arbeit der Anwender im Unternehmen an vielen Stellen erleichtern. Im dritten und letzten Teil beschäftigen wir uns mit dem Erstellen und Verwalten von Verteilergruppen.

Damit Anwender reibungslos mit ihrem Exchange-Postfach arbeiten können, muss der Admin einige Punkte beachten.

Verteilergruppen erstellen und verwalten

Gruppen sind Container in Exchange, die alle anderen Empfängerobjekte enthalten können: postfachaktivierte oder E-Mail(aktivierte-)Benutzer, öffentliche Ordner, Kontakte oder andere Gruppen. Eine E-Mail, die an eine Gruppe geschickt wird, stellt Exchange allen Mitgliedern dieser Gruppe zu.



Verteilergruppen legen Sie im Exchange Admin Center über "Empfänger / Gruppen" an. Neben herkömmlichen Verteilergruppen können Sie hier auch Exchange-Gruppen anlegen. Auf Basis von Exchange-Gruppen legen Sie für Teams gemeinsame Kalender und mehr Funktionen zur Zusammenarbeit an. Herkömmliche Verteilergruppen dienen in Exchange nur zur Verteilung von E-Mails. Reicht diese Funktion aus, ist das Anlegen von Exchange-Gruppen nicht in jedem Fall notwendig.



Haben Sie eine Gruppe erstellt und rufen deren Eigenschaften auf, steuern Sie über den Menüpunkt "Besitz", welche Benutzer die Gruppe verwalten, also Mitglieder hinzufügen oder entfernen können. An dieser Stelle lassen sich auch andere Gruppen als Besitzer hinzufügen.



Eine Benennungsrichtlinie für Gruppen ermöglicht das Standardisieren von Verteilergruppen, die von Benutzern und anderen Administratoren in der Organisation erstellt werden. Sie können festlegen, dass dem Namen von neuen Verteilergruppen beim Erstellen ein bestimmtes Präfix und Suffix hinzugefügt werden muss. Außerdem können Sie die Verwendung bestimmter Wörter verbieten.