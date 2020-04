Cloud-Governance in hybriden Umgebungen

Durch die flexible Natur von hybriden Bereitstellungen ist IT-Governance ein komplexeres Thema als in der Vergangenheit, aber die gleichen Prinzipien greifen immer noch: Es gilt, eine bessere Übersicht zu schaffen und zu behalten, gerade auch in modernen Multicloud-Szenarien. Im Fachartikel betrachten wir hybride Bereitstellungen aus der Sicht der IT-Governance und geben konkrete Empfehlungen in Hinblick auf die Herausforderungen für Organisationen im Bereich Kostenkontrolle, Shadow-IT und Security.

Gerade in Hybrid-Cloud-Szenarien gilt es, die Übersicht zu jedem Zeitpunkt zu bewahren.

Zehn Jahre hat es etwa gedauert, bis die IT-Branche aus dem Cloud-Hype adäquate Use Cases entwickelt und allen Widerständen zum Trotz durchgesetzt hat. Seit ein paar Jahren nutzen Unternehmen Hybrid Cloud, haben dabei verschiedenste Erfahrungen gesammelt und vermutlich einiges an Lehrgeld bezahlen müssen.



Typische Fallen: Kosten

Die Kontrolle von Kosten ist mitunter ein, wenn nicht sogar der wichtigste Punkt bei der Planung und dem Einsatz der Cloud. Im Gegensatz zu einer reinen On-Premises-IT, bei der sich alles innerhalb eines kontrollierten Budgets basierend auf Investitionen bewegt, definiert sich die Cloud über hohe Betriebskosten. Das bedeutet, dass ständig laufende Kosten zum Unterhalt entstehen. Unter Umständen steigen diese auch exponentiell.



Damit steigt die Gefahr, in Kostenfallen zu treten. Die Trias aus Rechenleistung, Storage und Netzwerk unterteilen Azure, AWS und andere Hersteller in kleinste Bereiche. Dabei unterliegt sie stellenweise großen Schwankungen im Preismodell – je nach Region, Abnahmemenge und Rahmenvertrag. In einigen Fällen ist sie sogar abhängig von der Uhrzeit, in der bestimmte Dienste genutzt werden. Selbstverständlich entstehen Kosten nicht nur während der aktiven Nutzung eines Servers oder Dienstes. Auch außerhalb von Geschäftszeiten kommt es zur Nutzung von Cloudressourcen, die zu bezahlen sind.



Empfehlung hier: Unternehmen sollten dringend ein Verständnis sowohl für die Kosten pro Minute als auch die maximalen Kosten für einen ganzen Monat entwickeln. Wenn das Worst-Case-Szenario dabei abschreckend ist, heißt es, die Planung zu überdenken. Außerdem sollten Unternehmen die Option, gezielt Maschinen in der Cloud zeitgesteuert hoch- und runterzufahren, um die Ressourcennutzung zu minimieren, in der Praxis besser wahrnehmen.