Datenbankverfügbarkeitsgruppen in Exchange 2016 (3)

Datenbankverfügbarkeitsgruppen – DAGs – halten Exchange-Datenbanken zwischen verschiedenen Servern synchron. Diese Absicherung ist bereits ab zwei Exchange-Servern sinnvoll und erhöht die Verfügbarkeit deutlich, ohne, dass ein teurer Cluster zum Einsatz kommen muss. Wir zeigen, wie sich DAGs über die Exchange Management Shell schnell einrichten lassen und wie die Steuerung der Replikation klappt. Im dritten und letzten Teil des Workshops beschäftigen wir uns mit einem Server- und Rechenzentrumswitchover.

Anschließend können Sie Exchange die Wahl überlassen, welche Postfachdatenbankkopien auf den verschiedenen Servern mit den Kopien aktiv geschaltet werden, oder Sie wählen manuell einen Zielserver aus, auf dem Exchange die Postfachdatenbankkopien zukünftig als produktive Datenbanken einsetzt.In der Exchange Management Shell funktioniert das Ganze dann folgendermaßen:Fallen in einem Rechenzentrum alle Server und die Verbindung zu anderen Rechenzentren aus, können Sie ein Standby-Rechenzentrum aktivieren. Ist die Netzwerkverbindung zwischen den Rechenzentren wieder aktiv, fährt Exchange normalerweise die Mitglieder der Datenbankverfügbarkeitsgruppe im ausgefallenen Rechenzentrum wieder hoch. Das zentrale Rechenzentrum sollte immer das Quorum der Datenbankverfügbarkeitsgruppe haben, also die Mehrzahl der Mitglieder, einschließlich des Zeugenservers.Auf diese Weise verfügt das zentrale Rechenzentrum über die Mehrheit der DAG, also die meisten Server des Clusters, auch wenn keine Verbindung zu den Mitgliedern der Datenbankverfügbarkeitsgruppe im Standby-Rechenzentrum besteht. Hierbei kann es allerdings zu Problemen kommen, da Exchange Datenbanken im zentralen Rechenzentrum bereitstellt, in denen andere Daten gespeichert sind als in den produktiven Datenbanken, die aktuell im aktivierten Standby-Rechenzentrum bereitgestellt sind.

Set-DatabaseAvailabilityGroup

-Identity DAG1

-DatacenterActivationMode DagOnly

Net stop clussvc Cluster <DAG> node <DAG-Mitglied> /forcecleanup

Net start clussvc /forcequorum

Move-ActiveMailboxDatabase

-Server <DAG-Server im ausgefallenen zentralen Rechenzentrum>

-ActivateOnServer <DAG-Server im Standby-Rechenzentrum>

Fazit



Datenbankverfügbarkeitsgruppen bieten für Unternehmen eine effiziente Absicherung der Exchange-Datenbanken. Auch wenn recht viele unterschiedliche Steuerungsmöglichkeiten im Exchange Admin Center und der Exchange Management Shell zur Verfügung stehen, ist die Verwaltung nicht sehr kompliziert.

In den meisten Fällen sollten die DAGs nach der Einrichtung von allein laufen. Wenn doch etwas schiefgeht, steht zumindest ein gewisser Ausfallschutz zur Verfügung, mit dem sich Exchange weitgehend automatisch reparieren kann.





Im ersten Teil des Workshops haben wir das Prinzip des Failoverclusters erklärt und wie Sie DAGs erstellen, löschen und in der Shell anpassen. Im zweiten Teil ging es um das Einrichten und Verwalten von Postfachdatenbankkopien .