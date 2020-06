Mit Ivanti Automation bietet der gleichnamige Hersteller eine umfassende Automatisierungslösung für IT-Landschaften an. Sie eignet sich gleichermaßen für den Einsatz in Infrastrukturumgebungen, in der Cloud und im Workspace. Wir haben uns im Testlabor angesehen, was sie in der Praxis bringt.

Anschließend gaben wir den Pfad zu unserer zuvor heruntergeladenen Installationsdatei an und klickten auf "OK". Danach übernahm das System die Setup-Datei in den Datenspeicher.





Bild 2: Die Push-Installation eines Dispatchers.











Für unseren Test installierten wir Ivanti Automation in unserem Netz, machten uns mit dem Funktionsumfang der Verwaltungswerkzeuge vertraut und führten diverse Automatisierungsaufgaben zunehmender Komplexität aus. Anschließend analysierten wir die Ergebnisse.Um unsere neue Installation nach dem Setup zu testen, machten wir uns im ersten Schritt daran, die Software "Notepad++" auf unsere Zielsysteme zu verteilen. Dazu luden wir zunächst einmal die entsprechende Installationsdatei herunter.Nachdem das erledigt war, legten wir anschließend in Ivanti Automation eine neue Ressource an. Dazu wechselten wir nach "Library/Ressources", wählten den Befehl "New" und entschieden uns für den Ressourcentyp "Stored in Datastore".Jetzt konnten wir uns daran machen, das erste Modul anzulegen. Dazu wählten wir den Befehl "New" unter "Library/Modules" und gaben im "Properties"-Reiter einen Namen für das Modul an. Anschließend wechselten wir auf den "Tasks"-Reiter und selektierten "Add". Daraufhin erhielten wir eine Liste mit den verfügbaren Aufgaben. Aus dieser wählten wir unter "Provisioning/Unattended Installation/Perform" aus. Daraufhin öffnete sich ein weiteres Fenster, in dem wir unter "Filename" unsere Installer-Ressource auswählen konnten. Anschließend mussten wir noch unter "Parameters" den Switch "/S" angeben, damit die Installation "silent", also ohne Benutzeraktionen auf dem Zielsystem ablief.Jetzt konnten wir den ersten Job erzeugen und starten. Hierzu wechselten wir nach "Jobs/Scheduling", selektierten "New" und trugen unter "What" unser Modul ein. Anschließend klickten wir auf das "Who"-Feld und trugen dort unsere Zielagenten ein. Unter "When" gaben wir an "Immediately", damit der Job sofort startete. Nach einem Klick auf "OK" verteilte Ivanti Automation das Notepad++ dann wie erwartet. Die Bedienung der Software ist folglich geradeheraus und (zumindest bei einfachen Jobs) nicht besonders kompliziert.