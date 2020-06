Cyberkriminalität durch falsch gesetzte Zugriffsrechte

Nicht Wirtschaftsspione, Hacker oder gar Virenprogrammierer – die eigenen Mitarbeiter stellen in einigen Bereichen das größte Sicherheitsrisiko für Unternehmen dar. Einen wirksamen Schutz vor Betrug, Diebstahl und Korruption in den eigenen vier Wänden sehen Experten in der kontrollierten Vergabe von Zugriffsrechten.

Über einen Rechte-Drill-Down lassen sich die Berechtigungen einer Organisationseinheit nach Anwendern, Zielsystemen und Einzelrechten auflösen.





Ein Blick hinter die IT-Kulissen offenbart: Ohne ein zentrales Rechtemanagement fehlt IT-Verantwortlichen jegliche Kontrolle darüber, wer auf welche Benutzerkonten zugreifen kann. Weil an diesen Konten sämtliche zugewiesenen Rechte des entsprechenden Anwenders auf unternehmensinterne Daten und Anwendungen hängen, haben unseriöse Benutzer leichtes Spiel. Betroffen davon sind Geschäftsgeheimnisse, Urheberrechte ebenso wie Finanzkonten und vertrauliche Informationen über Kunden oder Mitarbeiter.

Bild 1: Aufschlüsselung der Täterherkunft laut einer Studie der KPMG 2019. Besonders auffällig

ist der hohe Anteil von internen Delikten bei der "Verletzung von Geschäftsgeheimnissen"

sowie bei Urheberrechtsverletzungen.



Anders ausgedrückt: Wer einen Zugang zu einem solchen Konto erhält, kann sich ungehindert aus dem Datenpool des Unternehmensservers bedienen. Kein Wunder also, dass das Thema Risikoprävention bei IT-Rechten in deutschen Betrieben aktuell ganz oben auf der Agenda steht, wie die KPMG-Studie zeigt: 80 Prozent der Befragten sollten ihr Berechtigungskonzept überarbeiten und Firmendaten somit vor unbefugten Zugriffen schützen. Eine aktuelle Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG unter 1001 Unternehmen aus allen Branchen gibt Anlass zur Sorge: Rund 80 Prozent der befragten Betriebe sehen ein ernstes Problem im betriebsinternen Datenklau. Bei "Verletzungen der Geschäftsgeheimnisse" gehen demnach 56 Prozent der kriminellen Machenschaften auf das Konto der eigenen Belegschaft. Die Ursachen dafür: Oftmals fehlen schlichtweg die geeigneten Instrumente, um Risikofaktoren und Compliance-Schwachstellen aufspüren zu können. Häufig mangelt es zudem an Kontrolle und Transparenz über die vergebenen Zugriffsrechte. Unternehmenskritische Informationen landen so schnell und vor allem ohne großen Aufwand für Langfinger in den falschen Händen.