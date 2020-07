Sichern und Wiederherstellen von Exchange Server 2016 per PowerShell (2)

Während der Volksmund der Porzellankiste ein enges verwandtschaftliches Verhältnis zur Vorsicht unterstellt, setzt Microsoft unter Exchange bei Nutzung der Database Availability Groups auf backupfreie Umgebungen. Sollte diesem gesunden Selbstvertrauen zum Trotz dennoch einmal ein Recovery älterer Daten anstehen, zeigt dieser Artikel verschiedene Aspekte der Wiederherstellung von Exchange-Daten mit der PowerShell. Im zweiten Teil des Workshops beschäftigen wir uns sowohl mit dem Wiederherstellen einzelner E-Mails als auch mit dem Recovery eines kompletten Servers.

ConflictResolutionOption: Standardmäßig werden alle Quell-E-Mails aus der Wiederherstellungsdatenbank behalten, sodass sie vorhandene Daten überschreiben. Das Verhalten steuern Sie über "KeepSourceItem", "KeepLatestItem" und "KeepAll".

ExcludeDumpster: Über diesen Parameter steuern Sie die Wiederherstellung des Dumpsters, sodass auch vermeintlich gelöschte Objekte zurückgeholt werden können.

SourceRootFolder: Damit veranlassen Sie gezielt die Wiederherstellung einer Ordnerstruktur unterhalb dieses Ordners.

IncludeFolders: Über diesen Wert bestimmen Sie, welche Ordner hergestellt werden können.

TargetIsArchive: Die wiederherzustellenden Daten können auch in das Archiv des Users wiederhergestellt werden.

TargetRootFolder: Mit dem Parameter geben Sie einen Zielordner an, in den die E-Mail-Struktur wiederhergestellt werden soll. Nutzen Sie den Parameter nicht, werden die E-Mails in der vorhandenen Struktur zusammengeführt. Damit es keine Probleme bei der Wiederherstellung gibt, sollte der Ordner bereits vorhanden sein.









New-MailboxRestoreRequest -SourceDatabase RDB01 -SourceStoreMailbox Christian -TargetMailbox Christian -TargetRootFolder Restore

GetMailboxExportRequest | Get-MailboxExportRequestStatistics

$mailboxes = Get-MailboxStatistics -Database RDB01 foreach($mailbox in $mailboxes) {New-MailboxRestoreRequest -SourceDatabase RDB01 -SourceStoreMailbox $mailbox.DisplayName -TargetMailbox $mailbox.DisplayName}

Wiederherstellen können Sie E-Mails aus der RDB über den Befehl. Bei dem Kommando müssen Sie die Quelle – das Postfach aus der RDB – und das Ziel angeben. Beim Ziel können Sie das wiederherzustellende Postfach in das aktuelle Postfach zurücksichern und die Daten zusammenführen oder Sie geben einen Zielordner an, in den die Struktur zurückgesichert wird. Außerdem können Sie die Daten mit dem Parameter "AllowLegacyDNMismatch" in ein alternatives Postfach wiederherstellen. Dieser ist nötig, wenn der "LegacyExchangeDN" der Postfächer nicht übereinstimmt. Ein direkter Export in eine PST-Datei ist nicht möglich. Die Art der Wiederherstellung wird ferner über folgende Parameter gesteuert:Um alle Daten des Postfachs in einen Unterordner "Restore" wiederherzustellen, verwenden Sie den PowerShell-BefehlDie aktuellen Restore-Vorgänge mit dem genauen Status erhalten Sie überMöchten Sie sämtliche Postfächer einer RDB zurückspielen, müssen Sie zunächst alle Postfächer abfragen. Das Ergebnis der Abfrage übergeben Sie an den BefehlNach der Wiederherstellungsaktion sollte wieder aufgeräumt werden und die RDB über das Cmdlet "Remove-MailboxDatabase" wieder gelöscht werden.