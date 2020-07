Zugangskontrolle über mehrere Standorte hinweg

Die Siempelkamp-Gruppe aus Krefeld ist Technologieausrüster für den Maschinen- und Anlagenbau, die Gusstechnik und die Nukleartechnik. Im Unternehmen war ein veraltetes System für Netzwerkzugangskontrolle im Einsatz. Nach einem einjährigen Testlauf in einer Tochterfirma startete der sukzessive Rollout eines neuen Werkzeugs für Network Access Control im gesamten Unternehmen. Der Anwenderbericht zeigt, wie es heute auf virtuellen Appliances mit 4500 Lizenzen an zehn Standorten in ganz Deutschland betrieben wird.

Im Unternehmensnetzwerk befindet sich eine Fülle an wertvollem Ingenieurswissen, Firmengeheimnissen und sensiblen Kundeninformationen. Diese geschäftskritischen Informationen gilt es, bestmöglich gegen Cyberangriffe, Datenlecks und Industriespionage zu schützen.



Bestandswerkzeug wurde ersetzt

Nach außen ist das über mehrere Standorte weit verzweigte Netzwerk bereits sehr gut durch Security-Produkte wie modernste Firewalls oder Virenscanner abgesichert. Für den Schutz von innen war eine Lösung für Netzwerkzugangskontrolle (Network Access Control, NAC) im Einsatz.

Es stellte sich jedoch in der Praxis heraus, dass das bestehende Werkzeug nicht weiterentwickelt wurde, und so nicht ohne weiteres mit den stets neuen Angriffsvektoren mithalten konnte. Zudem offenbarten sich immer mehr Fehler in der Software, die vorhandene Lösung war generell zu langsam und die Umsetzung von Änderungen dauerte sehr lange. Zusammenfassend war das bisherige NAC nicht mehr geeignet, den hohen Sicherheitsstandard zu gewährleisten und die Verwaltung beanspruchte zu viel Zeit und Ressourcen des IT-Teams, das unter anderem mit der Netzwerkadministration betraut ist.

Testlauf in Tochterunternehmen Im Zuge der Suche nach einer neuen Lösung wurden die Verantwortlichen auf das hardwareunabhängige, da SNMP-basierte, macmon NAC aufmerksam und nahmen es mit in die engere Auswahl. Im Vergleich zu den anderen Kandidaten stellte sich schnell heraus, dass die Lösung die spezifischen Herausforderungen von Siempelkamp am besten abdeckt.



Nach einem einjährigen Testlauf in einer Tochterfirma der Gruppe samt Datenübernahme, startete der sukzessive Rollout im gesamten Unternehmen. Aufgrund der intuitiven Bedienung von macmon NAC waren die Administratoren nach wenigen Schulungen in der Lage, die Inbetriebnahme im restlichen Konzern völlig selbstständig weiter zu führen.