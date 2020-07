Hochverfügbare SQL-Cluster in der Google-Cloud

SQL-Server-Failovercluster-Instanzen stellen die Hochverfügbarkeit von SQL-Servern sicher. Um der Anforderung an gemeinsam nutzbaren Speicher in der Google-Cloud gerecht zu werden, empfiehlt der Cloudprovider Storage Spaces Direct. Die Krux dabei: Die Einrichtung erfordert, dass sich alle VMs und der Speicher im selben Rechenzentrum befinden. Hochverfügbarkeit gewährleistet Google jedoch nur bei standortübergreifenden Konfigurationen. Wie sich dieses Dilemma lösen lässt, verrät unsere Schritt-für-Schritt-Anleitung.

Mit den richtigen Schritten und Hilfsmitteln lässt sich auch in der Google-Cloud SQL-Hochverfügbarkeit realisieren.

SQL-Server müssen laufen. Die Erstellung und Konfiguration von AlwaysOn-Failovercluster-Instanzen (FCI) ist die gängigste Methode, um diese hochverfügbar zu halten. Voraussetzung für ihre Einrichtung ist ein gemeinsam nutzbarer zentraler Speicher. In lokalen Infrastrukturen kommen hierfür üblicherweise SAN- oder NAS-Lösungen zum Einsatz.



Nicht hingegen in der Google Cloud: Hier wird Shared Storage über das in Windows Server 2016 eingeführte Microsoft Storage Spaces Direct (S2D) realisiert. Dieses dient dazu, Speicher zu einem softwarebasierten virtuellen SAN zusammenschließen und über mehrere Cluster-Knoten hinweg als Pool bereitzustellen. Dieser Ansatz hat allerdings seinen Preis. Nicht nur, da sich die Funktion erst ab der Edition SQL Server 2016 nutzen lässt. Vielmehr wirft sie auch Probleme in Sachen Hochverfügbarkeit auf.



Zwickmühle Storage Spaces Direct

Grundsätzlich ist die Einrichtung von SQL-Server-FCIs in der Google-Cloud kein Hexenwerk. Die zu diesem Zweck im Internet bereitgestellte Anleitung ist klar und lässt sich leicht umsetzen. Ist das Ziel jedoch eine Verfügbarkeit von 99,99 Prozent, greifen die vom Provider ausgesprochenen Konfigurationsempfehlungen nur bedingt. Der Grund ist, dass der gemeinsame nutzbare Speicher mit Storage Spaces Direct angelegt wird. Gemäß den Microsoft-Vorgaben erfordert dies, dass sich alle virtuellen Maschinen und der Speicher im gleichen Rechenzentrum befinden.



Genau hier liegt allerdings der Hase im Pfeffer begraben. Denn fällt das Datacenter einmal komplett aus, stehen auch die SQL-Server still und der Zugriff auf VMs und Daten ist vorübergehend nicht mehr möglich. Aus diesem Grund schreibt Google die Platzierung von VMs in mehreren Zonen der Google-Cloud vor. Nur wenn diese Bedingung erfüllt ist, gilt auch die in den SLAs festgelegte Hochverfügbarkeitszusage. Im Rückkehrschluss bedeutet dies, dass die Garantie bei S2D-Konfigurationen in der Regel bei nur 99,95 Prozent liegt.



Alternative Failovercluster-Software

Einen Ausweg aus dem Dilemma bietet Failovercluster-Software. Mit dem Zusatz "SANless" versehene Lösungen kommen wie der Name schon andeutet ohne ein SAN aus. Mit ihrem Einsatz lassen sich vollständig speicherunabhängig arbeitende, auf einer Shared-Nothing-Architektur beruhende Server-Cluster mit gemeinsam nutzbarem Speicher und automatischer Ausfallsicherung (Failover) erstellen. Dies schafft die Basis für eine hohe Anwendungsverfügbarkeit.



Ein weiterer Pluspunkt ist, dass sich die erstellten Cluster übergreifend sowohl im LAN als auch im WAN in privaten, öffentlichen sowie hybriden Cloudumgebungen betreiben lassen und zudem erweiterbar sind. Somit können Unternehmen eine einzige auf die Anforderungen der meisten Anwendungen abgestimmte und damit universal einsetzbare Hochverfügbarkeitslösung bereitstellen.