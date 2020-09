Missbrauch privilegierter Accounts verhindern (1)

IT-Administratoren genießen in der Regel das volle Vertrauen ihrer Vorgesetzten und auch der Mitarbeiter ihrer Organisation. Das muss auch so sein, denn bekanntermaßen haben Personen mit Systemadministrationsrechten Zugriff auf praktisch alle Informationen und Daten, die auf den von ihnen verwalteten Systemen gespeichert sind. Nun sind etliche Sicherheitsvorfälle der vergangenen Jahre gerade auf den Missbrauch solch privilegierter Zugänge zurückzuführen. Ein belastbares IT-Sicherheitskonzept muss diese Problematik berücksichtigen und Maßnahmen für eine sichere IT-Administration sicherstellen. Im ersten Teil der Workshopserie erklären wir, warum Admin-Accounts besonders schützenswert sind und wie Vorsichtsmaßnahmen gegen Missbrauch aussehen können.

Privilegierte Konten befinden sich leider nicht immer in der Hand derer, die auch verantwortungsvoll damit umgehen.

Gelangen vertrauliche Informationen, beispielsweise über einen bevorstehenden Unternehmensverkauf oder eine Fusion, zur Unzeit an die Öffentlichkeit, kann das für eine Organisation oder deren Börsenkurs einen enormen Schaden bedeuten. Bei der Suche nach dem Schuldigen geht der Blick deshalb meist unweigerlich in Richtung IT-Abteilung, schließlich verfügen die Mitarbeiter dort ja über alle erforderlichen Zugriffsberechtigungen. Schnell sehen sich Administratoren dann unter Generalverdacht.



Doch so einfach ist das Ganze nicht. Denn unabhängig von der formaljuristischen Beweispflicht bei der Überführung eines Innentäters werden die betroffenen Administratoren schon aus moralischen Gründen versuchen zu beweisen, dass sie eben nicht für den Rechtemissbrauch verantwortlich sind – eine für alle Beteiligten äußerst schwierige Situation.



Innentäter keineswegs eine Seltenheit

Und tatsächlich belegen verschiedene Studien, dass Administratoren ihre Rechte durchaus dazu nutzen, Informationen einzusehen, die eigentlich nicht für sie bestimmt sind. In einer Umfrage durch Balabit gab immerhin ein Viertel der Befragten an, in der Vergangenheit bereits auf vertrauliche Personalinformationen wie Gehaltslisten, Arbeitsverträge oder Abmahnungen zugegriffen zu haben. Deutlich über zehn Prozent lesen demnach regelmäßig E-Mails ihrer Kollegen mit und ein kleiner Anteil hat sogar zugegeben, durch Manipulation von Protokollinformationen das eigene Verhalten verschleiert zu haben.



Das ist selbstverständlich nicht in Ordnung, jedoch dürfte der Anteil in anderen Berufsgruppen ähnlich hoch sein. Schließlich sieht auch der neugierige Bankangestellte Gehaltseingang und Vermögen auf den Bankkonten, Steuerberater und Finanzbeamte kennen sogar das komplette Jahreseinkommen. Und auch Ärzte und Pflegekräfte haben in der Regel uneingeschränkten Zugang zu Gesundheitsdaten und den Lebensumständen ihrer Patienten. Vielfältig sind auch die Gründe, warum sich vereinzelt Personen Zugriff auf derlei Informationen verschaffen. Doch egal ob nun durch Neugier, Angst um den eigenen Job oder echte Untreue motiviert – stets handelt es sich dabei um eine strafbare Handlung. Wer erwischt wird, muss neben einer Strafanzeige deshalb auch damit rechnen, künftig nie wieder in einer Vertrauensposition arbeiten zu können [1].