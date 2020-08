Datenklau im Home Office – so schützen sich Unternehmen

Das Arbeiten im Home Office ist nicht zuletzt durch die Corona-Pandemie für viele Arbeitnehmer mittlerweile zu einer Selbstverständlichkeit im Job geworden. Remote Work bringt aber auch viele Schwachstellen in Sachen Datenschutz und Zusammenarbeit im Team mit sich. Doch moderne Werkzeuge können beide Probleme umgehen.

Gerade im Home Office ist die Herausforderung groß, dass sensible Daten nicht nach außen gelangen.

Die Corona-Krise zwang selbst Skeptiker ins Home Office. Dabei zeigte sich aber: Remote Work, also das ortsunabhängige Arbeiten, ist zwar bequem und praktisch, kommt aber nicht ohne Komplikationen. Zum einen erfordert es die richtigen Systeme und Werkzeuge, um als Team weiterhin zusammenarbeiten zu können. Zum anderen öffnet ortsunabhängiges Arbeiten die Türen für Hacker, Malware und diverse Datenschutzprobleme. Zu Beginn der Kontaktbeschränkungen musste es schnell gehen: Unternehmen haben oft im Hauruck-Stil neue Tools integriert. Soll Home Office nachhaltig und sicher Einzug erhalten, ist ein Umdenken angebracht.



Schmaler Grat zwischen Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit

Die Herausforderung für Unternehmen ist es, ihren Mitarbeitern einerseits möglichst unkomplizierten Zugriff zu relevanten Anwendungen und Informationen zu bieten, die die Kommunikation so einfach wie möglich machen. Gleichzeitig gilt es aber auch, die höchsten Sicherheitsstandards zu gewährleisten – ein Spagat, der gerade durch den spontanen Umzug ins Home Office eine schwer lösbare Aufgabe darstellte. Anbieter und Optionen gibt es zu Hauf, doch an Transparenz bei Sicherheitsaspekten mangelt es an vielen Stellen. Vor allem kleine Firmen ohne entsprechendes IT Know müssen so zwangsläufig blind vertrauen.



Die einfachste Möglichkeit ist die Nutzung von Clouddiensten. Eine Internetverbindung reicht, um auf in der Cloud gespeicherte Dokumente zuzugreifen und diese mit Kollegen zu teilen. Die Bandbreite der Möglichkeiten von entsprechenden Diensten scheint endlos und reicht von Videokonferenzen bis zur Verwaltung von Zugangsdaten in einem Passwortmanager. Das Problem ist dabei jedoch immer das Gleiche: Die Nutzung einer Cloud birgt Risiken, die sich im schlimmsten Fall in hohen Bußgeldern oder Datenklau von Betriebsgeheimnissen manifestieren.



Viele Angriffsvektoren bei VPN

Bevor viele Firmen in der Corona-Krise Hals über Kopf kostenlose Clouddienste eingeführt haben, war VPN die meistgenutzte Option, um Mitarbeiter im Home Office an das Firmennetz anzubinden. Ein Virtual Private Network baut eine verschlüsselte Verbindung ins auf, sodass sich der Rechner des Mitarbeiters verhält, als wäre er vor Ort – und auf alle Ressourcen zugreifen kann.



Hier zeigt sich das erste, ganz große Problem: Der VPN-Zugang jedes Mitarbeiters kann Zugang zum gesamten Firmen-Netzwerk verschaffen. Jedoch sind die Ressourcen im Netzwerk meist nicht weiter geschützt. Wird also nur einem einzigen Mitarbeiter der VPN-Zugang entwendet, sind die Firma und ihre Daten dem Hacker schutzlos ausgeliefert. Dazu genügt allein ein falscher Klick auf einer bösartigen Website oder in einer E-Mail.

Viele weitere Probleme reihen sich ein: Die Einrichtung eines VPN ist kompliziert und die Verbindung ist häufig langsam und instabil. Zudem muss die Schlüsselverteilung organisiert werden, wobei die Schlüssel äußerst schwer zu schützen sind. Aus diesen Gründen sind VPN weder in Bezug auf Sicherheit noch bezüglich Produktivität zu empfehlen.