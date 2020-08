Advertorial: Cloud Security: Kleine Schwachstellen können große Schäden verursachen

Sicherheitslücken, Ausfälle und dadurch verlorener Gewinn sind die Horrorszenarien eines jeden Unternehmens. Auch der Einsatz der Cloud hat früher häufig Ängste über die Sicherheit von Daten und Anwendungen hervorgerufen. Doch heute ist die Cloud mindestens genauso sicher, wenn nicht gar sicherer als eine klassische IT-Lösung. Dennoch ist Cloud Security kein Thema, das Unternehmen auf die leichte Schulter nehmen sollten. Zahlreiche Gefahren wie zum Beispiel Malware-, Phishing- und DDoS-Attacken sind real und alltäglich.

Der Vulnerability Scanner prüft die Schwachstellen Ihrer Infrastruktur mit verschiedenen Scans.

Abgelaufene Zertifikate und versäumte Updates können zu schweren Störungen führen.

OpenVAS Framework: die Technik hinter dem Vulnerability Scanner.

Die Digitalisierung zahlreicher Prozesse und Anwendungen verstärkt zudem das Risiko. Schon kleine Fehler, zum Beispiel bei der Einrichtung der Cloud, können zu großen Sicherheitslücken führen. Doch wie können sich Unternehmen schützen? Managed Cloud Service Provider wie plusserver beraten schon bei der Einrichtung der Cloud und bieten verschiedene Produkte und Lösungen für einen sicheren Betrieb an. Dazu zählt zum Beispiel der neue Vulnerability Scanner.Der Vulnerability Scanner überprüft die Infrastruktur mit variablen Prüftiefen. Zum einen lassen sich Scans über das Netzwerk durchführen, aber auch authentifizierte Betriebssystemscans sind möglich. Dabei werden jedoch nicht nur das Betriebssystem, sondern unter anderem auch Datenbanken kontrolliert. Zudem überprüft der Scanner hierbei die bereits bekannten Schwachstellen der aktuellen Softwareversion. Die Ergebnisse der Scans zeigt das Tool auf einem modernen Dashboard an. Die webbasierte grafische Oberfläche stellt die Scanergebnisse übersichtlich in Grafiken dar. Die Anzeige lässt sich zudem individuell anpassen. Neben einem Überblick über den Schweregrad der Sicherheitslücken liefert der Scanner auch direkt Vorschläge, wie sich diese beheben lassen.Den Überblick über alle Applikationen, Anwendungen und Software zu behalten ist bei der voranschreitenden Digitalisierung häufig eine komplexe Herausforderung für die IT. Doch gerade versäumte Updates und abgelaufene Zertifikate sind Schwachstellen im System. Wie lassen sich also Daten und Anwendungen am besten vor Zugriffen, Diebstahl und Manipulation durch Dritte schützen? Hierfür empfiehlt es sich auf Managed Security Services zu setzen. Anbieter wie plusserver bieten individuelle Lösungen, um die Komplexität des Problems zu beherrschen. Mit dem Vulnerability Scanner stehen beispielsweise unbegrenzt viele Scans pro Monat mit verschiedenen Prüftiefen zur Verfügung, um die komplette Netzwerkumgebung zu analysieren und zu kontrollieren. Ein Plus an Sicherheit in der Cloud, das entweder punktuell eingesetzt oder als Dauerlösung genutzt werden kann.Der Vulnerability Scanner als Teil der plussecurity von plusserver basiert technisch auf der führenden Open-Source-Software OpenVAS (Open Vulnerability Assessment Scanner). OpenVAS stellt ein Prüfsystem bereit, das durch eine Open-Source-Community mit sogenannten NVTs (Network Vulnerability Tests) versorgt und somit stetig aktualisiert wird. Daher ist es auch hierbei wichtig, immer die aktuelle, geprüfte und freigegebene OpenVAS-Version einzusetzen. Ein starker Partner wie plusserver übernimmt auch diese Aufgabe für seine Kunden, sodass diese sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können. Dank der anschaulichen Darstellung der Scanergebnisse und der Priorisierung nach Schweregrad sowie den zielführenden Handlungsanweisungen und Lösungsvorschlägen müssen die Kunden sich keine Sorgen mehr um Schwachstellen machen.Sie möchten mehr über die Vorteile des Vulnerability Scanners erfahren? Dann fordern Sie jetzt eine kostenlose Demonstration an.