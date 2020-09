Neue Konzepte für das Identitätsmanagement

Zusammen mit den sich verändernden Arbeitsweisen und Tools wird auch das Identitäts- und Berechtigungsmanagement zur Absicherung von Daten und IT zunehmend komplexer. Unternehmen und IT-Administration sehen sich mit der Herausforderung konfrontiert, höchste Compliance-Anforderungen mit einem möglichst unkomplizierten und nahtlosen Zugang zu relevanten Infrastrukturen zu vereinen. Um den zunehmenden Risiken für die IT-Sicherheit in Zukunft begegnen zu können, sind daher anpassungsfähige Werkzeuge und Ansätze gefragt.

Ein durchdachtes Identitätsmanagement ist nicht nur in Zeiten von Home Office gefragt.

Wo und wie wir arbeiten, wird sich für immer verändern. Das ist einerseits auf eine längerfristige Entwicklung zurückzuführen, insbesondere was die zunehmende Konnektivität durch Mobilfunk, Cloud und das Internet der Dinge betrifft. Die Anzahl an vernetzten Arbeitsgeräten und die Vielzahl an Daten steigt seit Jahren konstant an. Einen weiteren Schub in Richtung Digitalisierung und Mobilität erlebt die Arbeitswelt nun aufgrund der Corona-Pandemie, was eine kürzlich herausgegebene Studie des Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO [1] bestätigte. "Hier hat im Zeitraffer und unter starkem Druck eine immense Modifikation der Arbeitssituation stattgefunden", sind sich die Autoren einig. Der "Normalfall Büro" entwickelt sich – angestoßen durch die Pandemie-bedingte Notwendigkeit – nun anhaltend hin zu hybriden und flexiblen Arbeitsumgebungen.



Home Office wird auch nach Corona bleiben

Während vor der Corona-Phase in deutschen Unternehmen die klassische Arbeits- und Büroorganisation dominierte (mehr als 90 Prozent der Befragten gaben an, dass die Mitarbeitenden im Unternehmen grundsätzlich ihren eigenen festen Arbeitsplatz haben), wurden pandemiebedingt annähernd 70 Prozent der Büroarbeitsplätze auf Home Office umgestellt, bei gut 21 Prozent kam das Modell einer 50:50-Aufteilung zum Einsatz. Das entscheidende Ergebnis der Studie ist jedoch, dass es sich hier um kein kurzfristiges Phänomen handelt – bei der überwiegenden Mehrheit der deutschen Unternehmen hat ein Umdenken in Richtung Home Office und virtuelle Arbeitsformen stattgefunden, das den Büroalltag zukünftig erheblich verändern dürfte. Die Autoren kommen zu dem Schluss, "dass in den Wochen der Corona-Krise Veränderungen stattgefunden haben, die vorher selbst über viele Jahre hinweg nicht realisierbar schienen. Deutschland in der Corona-Krise manifestiert sich damit als ein großräumig angelegter Experimentierraum!"



Zusammen mit der bereits genannten langfristigen Entwicklung hin zu zunehmender Konnektivität und dem Übergang in die Cloud wird das Gelingen dieses Experiments ganz maßgeblich von der zugrundliegenden IT-Infrastruktur abhängen – und von der Frage, ob diese ausreichend flexibel und sicher organisiert ist, um den Schritt in die Arbeitswelt der Zukunft zu unterstützen.



Die Allgegenwärtigkeit der mobilen Kommunikation, das Internet der Dinge und die zunehmende Remote-Arbeit lassen die Anzahl der Geräte, die auf die Systeme und Anwendungen eines Unternehmens zugreifen können, immer weiter ansteigen. Mit der Anzahl der Endpunkte und Benutzer in einem Netzwerk vergrößert sich jedoch das Potenzial für Hacking, Datendiebstahl und Datenbetrug. Die Identitäts- und Zugriffsverwaltung (IAM, Identity & Access Management) gehört daher zu den allerwichtigsten Aufgaben bei der Einrichtung zukunftsweisender IT-Infrastrukturen und zeitgemäßer Arbeitsplätze.