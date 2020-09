IT-Infrastruktur krisensicher machen

Im Krisenfall werden IT-Infrastrukturen oft auf unvorhergesehene Weise beansprucht und Administratoren müssen wie jetzt bei Covid-19 komplett neue Herausforderungen meistern. In den Griff bekommen Unternehmen die Situation dann, wenn sie ihre IT-Infrastruktur und die davon abhängigen Services genau kennen. Denn der Grund für veränderte Anforderungen ist oft nicht nur eine gestiegene Datenübertragung: Falls ein Unternehmen in schwierigen Situationen vermehrt auf Home Office setzt, kann auch das schnelle Bereitstellen und Vorhalten sicherer VPN-Zugänge eine Rolle spielen.

Keine Störanfälligkeit gegenüber Sicherheitsbedrohungen

Schnelle Datenübertragung

Hoher Bandbreitenbedarf

Geschützt gegen Sicherheitsbedrohungen

Einfacher Datenaustausch, Verwaltung und Kommunikation

Krisensituationen bringen veränderte Bedingungen mit sich, die Ihre IT-Infrastruktur belasten können. Mit der Einführung von Homeoffice bedarf es einerseits VPN-Zugänge, die eine schnelle Datenübertragung im eigenen Netzwerk sicherstellen. Durch das sprunghafte Ansteigen der Datenübertragung erhöht sich damit auch der Bandbreitenbedarf entscheidend.Da in solchen Situationen oft nicht genug firmeneigene Endgeräte zur Verfügung stehen, greifen Unternehmen zumindest übergangsweise gern auf private Geräte zurück (Bring Your Own Device, BYOD). Weil diese meistens nicht den Firmenstandards entsprechen, gilt es, sie gegen Sicherheitsbedrohungen zu schützen, damit kein unberechtigter Zugriff auf unternehmenskritische Daten oder Netzwerke erfolgt. Gerade beim mobilen Arbeiten sollten sich der Datenaustausch, die Verwaltung und Kommunikation zudem einfach gestalten. Deshalb kommen hierbei oft Collaboration-Tools zum Einsatz, was ebenfalls in vielen Unternehmen eine Veränderung zum vorherigen Arbeiten darstellt.Zusammenfassend zeigen sich folgende Herausforderungen an eine IT-Infrastruktur:Diesen steigenden Belastungen und veränderten Anforderungen muss eine IT-Infrastruktur standhalten und gerecht werden. Dazu zählt, dass weder Sicherheitsbedrohungen noch Störungen Einfluss nehmen sollten und Entscheidungen über erfolgskritische Prozesse jederzeit reflektiert zu treffen sind.