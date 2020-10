Windows aktualisieren mit WSUS (2)

Mit WSUS lassen sich auch die eher großen Windows-10-Updates problemlos im Netzwerk verteilen. Das spart deutlich Bandbreite ein und Administratoren können gruppenweise größere Aktualisierungen verteilen. Doch zuvor müssen Sie in WSUS einige Einstellungen vornehmen, neue Gruppenrichtlinienvorlagen herunterladen und Gruppenrichtlinien entsprechend anpassen, damit der Updateserver richtig mit dem aktuellen Windows zusammenspielt. Im zweiten Teil der Workshopserie erklären wir, wie Sie SSL in WSUS nutzen und Windows-10-Rechner an WSUS anbinden.

"Vor Herunterladen und Installation benachrichtigen": Mit dieser Option benachrichtigt Windows Anwender vor dem Download und vor der Installation der Updates.

"Autom. Herunterladen, aber vor Installation benachrichtigen": Der Client führt den Download der Updates automatisch durch, eine Installation findet aber nicht automatisch statt. Diese Einstellung eignet sich optimal für Serversysteme.

"Autom. Herunterladen und laut Zeitplan installieren": Mit dieser Installation versorgt sich der Client vollkommen automatisch mit den notwendigen Updates. Wenn die Clients zum Zeitpunkt der Aktualisierung nicht eingeschaltet sind, startet Windows beim nächsten Start die Aktualisierung.

"Lokalen Administrator ermöglichen, Einstellung auszuwählen": Lokale Administratoren können die Konfiguration selbst auswählen.









Bild 4: In den Gruppenrichtlinien von Windows Server 2016 / 2019 oder Windows Server 2012 R2 werden Rechner

mit Windows 10 an WSUS angebunden.





