Was Cloud Penetration Testing ausmacht

Unternehmen verlagern viele Teile ihrer Anwendungen und auch IT-Infrastruktur in die Cloud. Ziel ist es, sie dort flexibler und günstiger zu betreiben als in eigenen Rechenzentren. Die neu konzipierte IT-Umgebung erhöht jedoch die Angriffsfläche für Hacker und das sollte Auswirkungen auf die IT-Sicherheitsstrategie haben. Um alle Gefahren frühzeitig zu erkennen, müssen Cloudsysteme regelmäßig und präzise unter die Lupe genommen werden – am besten im Rahmen eines Penetration-Tests. Unser Artikel erläutert, wobei es darauf ankommt.

Je nach Servicemodell sind beim Cloud Penetration Tetsting nicht alle Ebenen für einen Test zugänglich.

Den Rahmen des Tests abstecken

Aufgrund des Konzepts der geteilten Verantwortung gibt es einige Überlegungen, die IT-Verantwortliche vor einem Cloud-Penetration-Test anstellen sollten. Dabei muss von drei Entitäten ausgegangen werden, die beteiligt sind: Der Cloud-Service-Provider, dessen Kunde (also das Unternehmen) und der Penetration-Tester. Wenn ein Unternehmen nach einem solchen Test verlangt, wird darunter gewöhnlich eine Überprüfung aller Services und IT-Infrastrukturen verstanden. Das gibt dem Experten sehr viel Freiheit, um gezielte, spezialisierte und hinterlistige Angriffe durchzuführen.



Aus diesem Grund aber sind vorab einige Maßnahmen zu treffen, um sicherzustellen, dass die Aktionen des Penetration-Tests innerhalb des gewollten Rahmens bleiben und sie nicht plötzlich auf unbeteiligte Bereiche und sogar dritte Parteien übergreifen. Hier kommt der Dreiklang wieder ins Spiel, denn im ersten Schritt muss der erwähnte Rahmen festgelegt und hierfür bestimmt werden, ob der Auftraggeber ein Cloud-Service-Provider oder ein Kunde ist. Danach geht es um die Art der Cloudumgebung (Cloud Deployment Model) und die Weise ihrer Anbindung an das Netzwerk des Unternehmens (Cloud Service Model).



Folgende Unterschiede gibt es bezüglich der Cloud-Deployment-Modelle:

Private

Public

Community

Hybrid Wird ein Sicherheitsexperte gebeten, eine Private-Cloud-Umgebung zu prüfen, kann er ohne große Umschweife die gesamte Struktur attackieren. Innerhalb einer Public Cloud aber muss er zuvor die Verbindungen und Verantwortungsbereiche zwischen Cloud-Service-Provider und Kunde (also dem Unternehmen) herausheben und abgrenzen. Aufgrund des Konzepts der geteilten Verantwortung gibt es einige Überlegungen, die IT-Verantwortliche vor einem Cloud-Penetration-Test anstellen sollten. Dabei muss von drei Entitäten ausgegangen werden, die beteiligt sind: Der Cloud-Service-Provider, dessen Kunde (also das Unternehmen) und der Penetration-Tester. Wenn ein Unternehmen nach einem solchen Test verlangt, wird darunter gewöhnlich eine Überprüfung aller Services und IT-Infrastrukturen verstanden. Das gibt dem Experten sehr viel Freiheit, um gezielte, spezialisierte und hinterlistige Angriffe durchzuführen.Aus diesem Grund aber sind vorab einige Maßnahmen zu treffen, um sicherzustellen, dass die Aktionen des Penetration-Tests innerhalb des gewollten Rahmens bleiben und sie nicht plötzlich auf unbeteiligte Bereiche und sogar dritte Parteien übergreifen. Hier kommt der Dreiklang wieder ins Spiel, denn im ersten Schritt muss der erwähnte Rahmen festgelegt und hierfür bestimmt werden, ob der Auftraggeber ein Cloud-Service-Provider oder ein Kunde ist. Danach geht es um die Art der Cloudumgebung (Cloud Deployment Model) und die Weise ihrer Anbindung an das Netzwerk des Unternehmens (Cloud Service Model).Wird ein Sicherheitsexperte gebeten, eine Private-Cloud-Umgebung zu prüfen, kann er ohne große Umschweife die gesamte Struktur attackieren. Innerhalb einer Public Cloud aber muss er zuvor die Verbindungen und Verantwortungsbereiche zwischen Cloud-Service-Provider und Kunde (also dem Unternehmen) herausheben und abgrenzen.