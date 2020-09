Sichere Passwörter allein reichen nicht

Konten privilegierter Benutzer unterliegen oft den gleichen Sicherheitsanforderungen, wie sie auch auf normale Nutzer Anwendung finden. Allerdings ist es weitaus gefährlicher und folgenreicher, wenn zum Beispiel der Zugang eines Administrators geknackt wird. Es gilt daher, privilegierte Konten so umfassend wie möglich zu schützen. Der zentrale Ansatz dazu ist das Privileged Access Management. Der Artikel erklärt, wie PAM einen wichtigen Beitrag zur IT-Sicherheit im Unternehmen leisten kann.

Gerade bei der Absicherung privilegierter Konten ist es mit Passwörtern nicht getan.

Für jeden Nutzer, der sich regelmäßig bei Cloud- beziehungsweise Onlinediensten anmeldet, sind sie ein alter Bekannter: die Vorgaben, die bei der Erstellung eines Kennworts zu beachten sind. So sollen starke Passwörter verhindern, dass Mitarbeiterkonten kompromittiert werden. Zu diesem Zweck müssen sich alle Nutzer an bestimmte Regeln halten, die die IT-Abteilung festlegt. Hierzu zählen beispielsweise die Länge des Kennworts, die Groß- und Kleinschreibung sowie die Verwendung von Sonderzeichen und Zahlen. Darüber hinaus gelten in den meisten Unternehmen Richtlinien, die Passwortänderungen in bestimmten Intervallen vorsehen – Letzteres ist unter Experten jedoch umstritten. Daher hat das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik erst kürzlich eine bis dato geltende Empfehlung aus dem Handbuch zum IT-Grundschutz zurückgezogen.



Admin-Konten im Visier der Angreifer

In Zeiten zunehmender Cyberattacken auf Unternehmen ist das Bestreben, die eigene IT-Infrastruktur bestmöglich abzusichern, geradezu eine Notwendigkeit. Nicht zuletzt, um allen gesetzlichen Vorgaben Rechnung zu tragen – Stichwort DSGVO. Und gerade die Absicherung der Zugänge zu den Unternehmensressourcen, spielt dabei eine herausragende Rolle. Benutzerkonten, die über besondere Privilegien wie erweiterte Zugriffs- oder gar Administrationsrechte verfügen, gilt es hier besonders im Blick zu haben. Dies betrifft vor allem Administratoren, Mitarbeiter des technischen Supports aber auch externe Dienstleister wie MSPs (Managed Service Provider), die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erweiterte Privilegien auf den IT-Systemen benötigen.



Genau diese privilegierten Accounts sind es, auf die es Cyberkriminelle vornehmlich abgesehen haben. Denn ein solches privilegiertes Konto verschafft ihnen einen weitaus umfassenderen Zugang zu Unternehmensressourcen als es das eines "normalen" Nutzers könnte. Daher ist es vor allem beim Zugangsschutz privilegierter Konten mit einem starken Passwort allein nicht getan.