Wegbereiter Identitätsmanagement

Sicherheit braucht Mitarbeiter, die für das Thema brennen. IT-Teams kommt seit Corona und einer remote arbeitenden Belegschaft eine immer geschäftsentscheidendere Rolle zu. Ganz oben auf deren Investitionsliste sollte eine starkes Identitätsmanagement stehen. Es unterstützt das Risikomanagement und kann Effizienz steigern und Kosten senken. Das sind vor allem dann gewichtige Argumente, wenn IT-Verantwortliche beim CEO und den Geschäftsbereichen für ein cloudbasiertes Identitätsmanagement werben.

Schon am runden Tisch müssen Sicherheitsverantwortliche betonen, dass Security geschäftsentscheidend ist – etwa beim Thema Identitätsmanagement.

Spätestens jetzt, wenn die Mitarbeiter in die Büros zurückkehren, Home Office aber weiterhin eine gern genutzte Option bleibt, brauchen IT-Teams schnell umsetzbare Lösungen für das sichere Arbeiten und Verwalten hybrider Zugriffsmöglichkeiten auf Systeme und Anwendungen durch die Belegschaft.



In der neuen Normalität wird die Flexibilität der Arbeit von entscheidender Bedeutung sein. Das dürfte bei vielen Unternehmen einen Wandel in Gang setzen, der jeden Bereich betrifft und der entsprechend zu orchestrieren ist. Hierbei kommt der IT-Abteilung eine neue, strategische Rolle zu. Entscheidende Argumente dafür sind Key Performance Indicators (KPIs), die sich direkt auf das Geschäftsergebnis auswirken und mit denen sich die IT Gehör bei der Geschäftsleitung verschafft: Kostenreduktion, Effizienzsteigerung, bessere Personalauslastung.



Es ist also an der Zeit, Sicherheit nicht mehr als Innovationshemmnis wahrzunehmen, als das sie 42 Prozent der von IDC befragten Unternehmen noch sehen. IT-Teams können sich hierbei als Wegbereiter für eine starke Sicherheitsarchitektur positionieren – zum Schutz der Unternehmensmarke und zur Stärkung der Kundenbindung.