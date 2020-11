Energieverbrauch und Verlustleistung von Online-Storage

Getrieben von Trends wie Big Data und Industrie 4.0 wächst der Bedarf an schnellem und kostengünstigem Online-Storage rasant. Zu den wichtigsten Auswahlkriterien für Online-Speichersysteme gehören die Kosten, die Leistung, der Energieverbrauch und der Platzbedarf. Untersuchungen zeigen, dass es möglich ist, einen Online-HDD-Speicher mit einer Kapazität von 1 PByte mit einer Leistungsaufnahme von weniger als 500 Watt zu betreiben – und zwar mithilfe moderner 16-TByte-HDDs in einem vier Höheneinheiten großen JBOD.

Damit für Speichersysteme nicht gleich ein ganzes Kraftwerk Strom liefern muss, gilt es, die richtige Wahl bei Festplatten und Gehäusegrößen zu treffen.

Das wichtigste Kriterium bei der Auswahl von Speichersystemen sind die Kosten pro TByte (Euro/TByte). Auch der Energieverbrauch und die Verlustleistung, die als Wärme an die Umgebung abgestrahlt wird, tragen zusätzlich zu den Gesamtkosten bei – Online-Storage ist 24/7/365 in Betrieb. Jedes zusätzliche Watt Energieverbrauch muss nicht nur bezahlt, sondern durch das Kühlsystem des Rechenzentrums kompensiert werden.



Außerdem erwarten Kunden von Online-Speichersystemen Schnelligkeit. Für die Durchführung von Backups steht meist nur ein begrenztes Zeitfenster zur Verfügung und im Ernstfall müssen sich die Sicherungskopien möglichst schnell aufspielen lassen, damit die betroffenen Geschäftseinheiten ohne große Zeitverluste ihre Arbeit wieder aufnehmen können.



In der folgenden Untersuchung geht es darum, wie sich die Kosten, die Verlustleistung und die mechanischen Dimensionen eines HDD-Speichersystems optimieren lassen. Liegt der Fokus vor allem auf Schnelligkeit, dann sind SDDs die leistungsstärkere, aber auch bedeutend kostenintensivere Lösung. Die Kosten pro Kapazität liegen um ein Vielfaches höher als bei HDD-basierten Lösungen.



Leistungskennzahlen von HDDs

HDDs bieten mit deutlichem Abstand die geringsten Kosten pro TByte. Gemessen an diesem Auswahlkriterium liegen die verfügbaren Top-HDDs für Speicherkapazitäten von 12, 14 und 16 TByte relativ nahe beieinander. Gleichwohl können 16 TByte große Modelle hohe Speicherkapazitäten mit einer kleineren Anzahl an Laufwerken bedienen. Ein Vorteil, denn weniger Laufwerke benötigen weniger Platz und auch die Verlustleistung sinkt deutlich.



Kompakte HDDs mit einer Kapazität von 16 TByte sind wahlweise mit SAS- oder mit SATA-Interface erhältlich. SAS-Interfaces sind überall dort die beste Wahl, wo es um Geschwindigkeit, Datendurchsatz und Hochverfügbarkeit geht. Allerdings haben diese Vorteile ihren Preis. SAS basierte Lösungen benötigen pro HDD etwa ein bis zwei Watt mehr Leistung als Systeme mit SATA-Interface-HDDs; dadurch erhöhen sich auch die Verlustleistung und insgesamt die Energiekosten. Firmen, die vor allem Kosten und Energieverbrauch optimieren wollen, sollten daher zu SATA-HDDs greifen.



Das richtige Festplattengehäuse

Top-Loader mit 45 bis 100 Steckplätzen in 4 Höheneinheiten, bestückt mit 3,5-Zoll-Nearline-HDDs, nutzen den verfügbaren Raum am effizientesten. Sie sind als Server (mit CPU-Board) oder als JBOD mit einfachen oder dualen SAS-Verbindungen auf dem Markt erhältlich.



Für die nachfolgenden Benchmarks kam ein 60-Bay-JBOD von AIC zum Einsatz, das wegen seines kompakten Designs in jedes auf dem Markt erhältliches 1000-mm-Rack passt. Außerdem reduziert der Single Expander des gewählten Modells die Kosten sowie die Verlustleistung und erfüllt alle oben definierten Anforderungen an SATA-HDDs. Ein derartiges 60-Bay-JBOD hat, wenn es vollständig mit 16-TByte-HDDs aufgefüllt wird, eine Speicherkapazität von 960 TByte, fast 1 PByte.