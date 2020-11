Sicherheitsbedrohungen durch Fehlkonfigurationen in der Cloud

Mehr und mehr Sicherheitsbedrohungen lauern vor allem in Cloudanwendungen, die einer steigenden Anzahl von Unternehmen als Speicher- und Rechenkapazitäten dienen. Trotz der flexiblen IT-Strukturen und der zahlreichen Vorteilen im produktiven Betrieb benötigen Firmen spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Datensicherung. Drohende Datenverluste oder das Risiko des illegalen Crypto-Mining sind nur zwei der Gefahren, die Nutzer kennen sollten. Warum IT-Verantwortliche Schwachstellen vorher lokalisieren und Cloudangebote genau prüfen sollten, lesen Sie in diesem Fachartikel.

Datenverlust: Offen beschreibbare Buckets von Unternehmen werden aufgrund der fehlenden Zugangsbeschränkungen immer häufiger Opfer von Hackerangriffen. Ziel der Angriffe mithilfe von Schadsoftware oder Änderungen im Quellcode der Website sind oftmals sensible Kundendaten. Die Attacken werden möglich, wenn Angreifer den Namen des Buckets kennen und dieser nicht schreibgeschützt ist.



Crypto-Mining: Gerade Webseiten großer Unternehmen geraten immer häufiger ins Visier von Hackern und werden dann für das illegale Mining von Kryptowährungen missbraucht. 2018 kam der Fall einer großen amerikanischen Tageszeitung ans Licht. Durch einen Konfigurationsfehler waren Hacker in der Lage ein kleines "Add-on" zu platzieren, das mit dem Aufruf der Seite auf den Rechnern des Online-Lesers Crypto-Mining betrieb. Möglich wurde dies, da die Verantwortlichen sämtliche Daten und benötigte Templates für die Website in nur einem Access Point (dem sogenannten Bucket) hinterlegt hatten. Dieser war fehlerhaft konfiguriert, wodurch sich die Hacker Zutritt verschaffen und die Zugriffsbeschränkungen anpassen konnten. Das Mining-Programm ließ sich so ganz leicht in den bestehenden JavaScript-Code implementieren und bei jedem Seitenaufruf aktivieren.

Die Cloud ist als Speichermedium aus modernen Unternehmen nicht mehr wegzudenken. Anders als hardwarebasierte Rechenzentren bieten Cloudanwendungen variable Speicher- und Rechenkapazitäten, die abhängig von der Geschwindigkeit des Unternehmenswachstums skalierbar sind. In Bezug auf Kundenbedürfnisse steht so einfach die passende Cloudlösung zur Verfügung. Cloudsysteme benötigen trotz vieler Anwendungsvorteile auch spezifische Sicherheitsvorkehrungen. Genau darauf sind viele Unternehmen trotz eigener IT-Abteilung oft nicht vorbereitet – mit Folgen für die eigene Datensicherheit.Cloudimplementierungen sind je nach Unternehmensgröße unterschiedlich umfangreich und jede Nutzungsart ist mit eigenen Sicherheitsvorkehrungen verbunden. Das schiere Vorhandensein von unterschiedlichen Sicherheitsvorkehrungen macht die Einhaltung von Security- und Compliance-Fragen komplex und schwer zu überblicken. Jeder Service ist anders aufgebaut, was zu technischen Unterschieden innerhalb der Angebote führt. Daher ist bei der Wahl eines geeigneten Anbieters eine komplexe Auseinandersetzung mit dem Angebot unerlässlich.Der Amazon Simple Storage Service (kurz Amazon S3) ist der Branchenführer bei Objektspeicher-Dienstleistungen. Seit dem Start im Jahr 2016 können Kunden aller Größen und Branchen mit diesem Service eine beliebige Menge an Daten speichern. Seither ist die Verwaltungsfunktion einer der Grundpfeiler von AWS.Doch das Angebot hat so einige Tücken. Immer wieder treten durch fehlerhafte Einrichtung und falsche Konfigurationen auf Nutzerseite gravierende Sicherheitsprobleme auf. In den Jahren seit dem offiziellen Markteintritt sind zahllose Fälle dokumentiert worden, in denen Hacker aufgrund dieser unbeabsichtigten Fehlkonfigurationen gezielt Amazon S3 für Angriffe im Blick hatten. Eine Studie des SANS-Instituts zu Cloudsicherheit aus dem Jahr 2019 hat dies zusätzlich bestätigt. Doch wo genau liegen die Gefahren?