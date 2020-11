Best Practices Active-Directory-Security (3)

Active-Directory-Umgebungen stehen häufig im Fokus von Angreifern und Hackern. Sobald auf einem PC in der Domäne eine Malware Anmeldedaten abgreifen kann, besteht die Gefahr, dass die ganze Active-Directory-Umgebung übernommen wird. Im dritten und letzten Teil der Workshopserie geht es darum, wie Sie Objekte schützen und verwalten und mit verwalteten Dienstkonten arbeiten.

In Windows Server 2016 und 2019 und lassen sich AD-Objekte vor dem versehentlichen Löschen schützen. Der Schutz ist standardmäßig aktiviert. Nachdem Sie über das Menü "Ansicht" in "Active Directory-Benutzer und -Computer" die erweiterte Ansicht aktiviert haben, finden Sie auf der Registerkarte "Objekt" das Kontrollkästchen "Objekt vor zufälligem Löschen schützen" vor. Diese Option steuert die Berechtigungen auf der Registerkarte "Sicherheit". Der Gruppe "Jeder" wird der Eintrag "Löschen" verweigert. Auch ein Administrator muss vor dem Löschen eines solchen geschützten Objektes zunächst das Kontrollkästchen zu dieser Option deaktivieren.

Den Papierkorb für gelöschte Objekte verwalten Sie in Windows Server 2016 und 2019 im Active-Directory-Verwaltungscenter. Grundlage ist der Papierkorb des Active Directory, den Sie zunächst für die Gesamtstruktur aktivieren müssen. Diesen Vorgang nehmen Sie über das Kontextmenü der Gesamtstruktur auf der linken Seite der Konsole im Active-Directory-Verwaltungscenter vor. Sie können den Papierkorb nur dann aktivieren, wenn die Funktionsebene der Gesamtstruktur auf mindestens Windows Server 2008 R2 gesetzt ist.









Bild 3: Wichtige Objekte können Sie im Active Directory vor dem Löschen schützen.







Bild 4: Verwaltete Dienstkonten lassen sich in der PowerShell, aber auch mit Freeware managen.



Um gelöschte Objekte wiederherzustellen, verwenden Sie am besten das "Active Directory Administration Center" in Windows Server 2016/2019. Das hat den Vorteil, dass Ihnen eine grafische Oberfläche zur Verfügung steht. Nachdem Sie den Papierkorb aktiviert und das Active-Directory-Verwaltungscenter neu gestartet haben, gibt es für die entsprechende Gesamtstruktur einen neuen Ordner "Deleted Objects".Die verwalteten Dienstkonten sind eine Neuerung seit Windows Server 2008 R2 und wurden in Windows Server 2012 R2 deutlich verbessert. In Windows Server 2016/2019 funktionieren die verwalteten Dienstkonten noch in etwa so, wie in Windows Server 2012 R2. Sie können ein verwaltetes Dienstkonto für mehrere Server nutzen. Dazu hat Microsoft zu den bereits verwalteten Dienstkonten (Managed Service Accounts, MSA) noch die gruppierten verwalteten Dienstkonten (Grouped Managed Service Accounts, gMSA) entwickelt. Sie administrieren die verwalteten Dienstkonten in der PowerShell. Mit der Freeware "Managed Service Accounts GUI" [3] legen Sie verwaltete Dienstkonten in Windows Server 2016 und 2019 besonders einfach an.Im Fokus der Funktion stehen die Dienstkonten von Serveranwendungen wie Exchange oder SQL Server, die wichtig für den Betrieb, zum anderen aber auch kritisch im Bereich der Sicherheit sind, da die Benutzerkonten, mit denen diese Dienste starten, oft über weitreichende Rechte verfügen.Vor allem die Dienste "Lokaler Dienst", "Netzwerkdienst" und "Lokales System" werden häufig für Serveranwendungen verwendet, teilweise sogar Administratorkonten. Der Nachteil dieser lokalen Dienste ist die fehlende Möglichkeit, Einstellungen auf Domänenebene vorzunehmen. Verwenden Sie statt diesen Konten Benutzerkonten aus dem Active Directory, ergeben sich bezüglich der Verwaltung der Kennwörter neue Probleme. Damit Sie die OU "Managed Service Accounts" und die darin angelegten Dienstkonten sehen, müssen Sie unter Umständen im Snap-In "Active Directory-Benutzer und -Computer" die erweiterte Ansicht über das Menü "Ansicht" aktivieren.Verwaltete Dienstkonten sind Benutzerkonten im Active Directory, die zur Nutzung von lokalen Diensten verwendet werden. Dabei werden die Kennwörter dieser Konten nicht manuell, sondern automatisch bei bestimmten Bedingungen durch das Active Directory geändert. Administratoren können solche Änderungen manuell anstoßen. Der Vorteil liegt darin, dass die Systemdienste, die diese Benutzerkonten verwenden, bei Kennwortänderungen nicht von Administratoren konfiguriert werden müssen, sondern die Änderung der Kennwörter automatisch übernehmen. Die Verwaltung solcher Dienstkonten lässt sich auch an Nichtadministratoren delegieren, zum Beispiel internen Programmierer des Datenbanksystems.