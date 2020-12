Sicherheit in Exchange (1)

Bei einem Kommunikationsserver wie Exchange spielt die Sicherheit in doppelter Hinsicht eine Rolle: Einerseits gilt es zu verhindern, dass eingehende E-Mails oder sich verbindende Geräte Malware in das Netz einschleppen, andererseits ist auch der Server selbst zu sichern, da die Exchange-Organisation aus dem Internet zu erreichen ist. Im ersten Teil lesen Sie, wie Sie Postfächer überwachen und Exchange-Zertifikate konfigurieren.

Mit Brief und Siegel – Exchange bringt zahlreiche Bordmittel mit, die das System selbst und den Versand und Empfang sicherer machen.

Exchange und Outlook ermöglichen es relativ einfach, dass Anwender oder Administratoren Zugriff auf Postfächer von Dritten erhalten. Da Postfächer oft vertrauliche Informationen enthalten, ist es wichtig zu verfolgen, wer sich an den Postfächern anmeldet und welche Aktionen Benutzer des Postfachs durchführen. Hier ist es besonders wichtig zu überprüfen, welche Benutzer Aktionen mit Postfächern durchführen, die nicht ihre eigenen sind.



Mit der Postfachüberwachungsprotokollierung im Exchange Admin Center (EAC) protokollieren und überprüfen Sie den Zugriff auf Postfächer durch den Postfachbesitzer, aber auch durch Stellvertreter und Administratoren. Sie können dabei genau festlegen, was überwacht werden soll. Dazu gehören die verschiedenen Aktionen, die Anwender in Postfächern durchführen und die sich durch das Protokoll nachverfolgen lassen. Auch die IP-Adresse des zugreifenden Gerätes kann an dieser Stelle festgehalten werden, genauso wie alle anderen Informationen, die zu einer zuverlässigen Überwachung gehören.