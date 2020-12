Sicherheit in Exchange (2)

Bei einem Kommunikationsserver wie Exchange spielt die Sicherheit in doppelter Hinsicht eine Rolle: Einerseits gilt es zu verhindern, dass eingehende E-Mails oder sich verbindende Geräte Malware in das Netz einschleppen, andererseits ist auch der Server selbst zu sichern, da die Exchange-Organisation aus dem Internet zu erreichen ist. In der zweiten Folge des Workshops geht es darum, wie Sie eine Zertifikatänderung vorbereiten und wie Sie durch ActiveSync-Postfachrichtlinien für Sicherheit sorgen.











Seite 1 von 2 Nächste Seite >>