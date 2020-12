Sicherheit in Exchange (3)

Bei einem Kommunikationsserver wie Exchange spielt die Sicherheit in doppelter Hinsicht eine Rolle: Einerseits gilt es zu verhindern, dass eingehende E-Mails oder sich verbindende Geräte Malware in das Netz einschleppen, andererseits ist auch der Server selbst zu sichern, da die Exchange-Organisation aus dem Internet zu erreichen ist. Im dritten Teil erklären wir, was sie bei einem Virenscanner auf Dateisystemebene beachten müssen.

Get-MailboxDatabase -Server <Servername> | fl *path*

Get-MailboxServer <Servername> | fl *path*

Viele Antivirenprogramme prüfen auch Prozesse, was Exchange negativ beeinflussen kann. Und neben Ordnern und Prozessen sollten Sie auch Exchangespezifische Dateinamenerweiterungen ausschließen. Beide Listen finden Sie unter [2].









Bild 2: Über die Antischadsoftware-Richtlinie lässt sich festlegen, wie Exchange mit Malware

in E-Mails umgeht und wer darüber benachrichtigt wird.



Gesamte Nachricht löschen: Verhindert die Zustellung der E-Mail einschließlich Anlagen an die Empfänger.

Alle Anlagen löschen und Standardwarntext verwenden: Löscht alle Anlagen, nicht nur infizierte und fügt der E-Mail eine Textdatei mit Standardwarntext hinzu. Der Text der E-Mail bleibt aber erhalten.

Alle Anlagen löschen und benutzerdefinierten Warntext verwenden: Löscht alle Anlagen und fügt eine Textdatei mit einer Nachricht ein. Den Text können Sie selbst festlegen.

Wird im Nachrichtentext selbst Schadsoftware erkannt, löscht Exchange immer die gesamte E-Mail einschließlich Anlagen. Das gilt für alle ein- und ausgehenden E-Mails. Im Bereich "Benachrichtigungen" hinterlegen Sie, ob Exchange eine Benachrichtigungs-E-Mail an Absender oder Administratoren sendet, wenn eine Nachricht als Schadsoftware erkannt wird. Zusätzlich passen Sie den Inhalt unter "Benachrichtigungen anpassen" bei Bedarf an. Dies gilt ebenso für den Absender, in dessen Namen die E-Mail gesendet wird und den Betreff der Nachricht.









Im ersten Teil des Workshops lasen Sie, wie Sie Postfächer überwachen und Exchange-Zertifikate konfigurieren. Im zweiten Teil ging es darum, wie Sie eine Zertifikatänderung vorbereiten und wie Sie durch ActiveSync-Postfachrichtlinien für Sicherheit sorgen.. Exchange bringt zahlreiche Bordmittel mit, die das System selbst und den Versand und Empfang sicherer machen. Während manche Werkzeuge nur in bestimmten Szenarien wie etwa bei Smartphones für mehr Sicherheit sorgen, sollten Administratoren Themen wie Postfachüberwachungsprotokolle oder Virenschutz stets im Auge behalten.