Dezentrales Patchmanagement

Traditionelle Tools zum Endpunktmanagement geraten heute schnell an ihre Grenzen: Sie sind ressourcenintensiv und können die Leistung des Netzwerks beeinträchtigen. Werkzeuge auf Basis einer dezentralen Architektur machen es möglich, alle Endpunkte automatisiert zu überwachen, Schwachstellen rasch zu erkennen und diese nahezu in Echtzeit zu beheben. Patches werden hierbei zentral versendet und dann von Client zu Client weiterverteilt. Zugleich lassen sich dato unerkannte Geräte im Netzwerk finden und mit den notwendigen Patches versorgen.

Ein dezentrales Pachtmanagement kann für mehr Performance und Sicherheit sorgen.

Lassen sich Schwachstellen in IT-Systemen nicht umgehend beheben, nutzen Angreifer diese aus, um wertvolle Daten zu stehlen oder zu manipulieren. Um datenschutzkonform zu arbeiten und Sicherheitslücken rechtzeitig zu beheben, geht für Unternehmen kein Weg an einem effizienten Patchmanagement vorbei. Denn das Patchen ohne Patchmanagement ist alles andere als trivial: So müssten Updates für Anwendungen manuell installiert oder von den Herstellerseiten heruntergeladen werden – hier gehen Zeit und Ressourcen verloren, die an anderer Stelle besser aufgehoben wären.



Nur Sichtbares lässt sich patchen

Die Koordination von Patches für Schwachstellen zwischen unterschiedlichen Teams kostet Unternehmen im Schnitt zwölf Tage. Laut SANS-Institut benötigt ein Viertel der Unternehmen mindestens einen Monat, um Server zu patchen. Und damit nicht genug. Wie eine Studie von Tanium zeigt, müssen 80 Prozent der Führungskräfte feststellen, dass bereitgestellte kritische Updates in der Tat nicht auf allen Geräten installiert wurden.



Die Probleme liegen auf der Hand: IT-Administratoren stehen vor der Herausforderung, eine Infrastruktur managen zu müssen, die aus einem Mix aus älteren und neueren Systemen besteht. Sie sind für die Verwaltung einer komplexen und expandierenden Umgebung verantwortlich, die Endbenutzergeräte, Server und Cloudinfrastrukturen umfasst. Darüber hinaus wächst die Anzahl der Endpunkte und der unentdeckten Schwachstellen kontinuierlich und rasant. Hier kommt ein weiteres Problem zum Tragen: Viele Unternehmen nutzen ein ganzes Toolset für die Systemverwaltung, sodass sie, steht eine Patchinstallation an, alle nötigen Informationen erst einmal zusammentragen müssen. Dazu fehlt ihnen ein umfassender Überblick über alle Geräte in ihrer IT-Umgebung, sodass blinde Flecken im Netzwerk entstehen.