Praxistipps für den Umstieg auf SAP S/4HANA

Weniger Zeitdruck, bessere Planung: Mit der Supportverlängerung für die SAP ECC Business Suite gewinnen Anwender Zeit, den Umstieg auf S/4HANA vorzubereiten. Um sich so früh wie möglich einen Überblick über Art und Umfang des Transition-Projekts zu verschaffen, können IT-Verantwortliche wichtige Analysen schon vorab selbst durchführen. Für den Start eignen sich vom Anbieter bereitgestellte Tools wie Business Scenario Recommendation Report oder Transformation Navigator. Diese und weitere stellen wir in diesem Artikel vor und geben zusätzliche Praxistipps.

IT-Verantwortliche müssen vor dem Umstieg auf SAP S/4HANA ihre Checkliste abgearbeitet haben.

Die verlängerte Wartungsfrist für die SAP ECC Suite bis 2027 lässt viele SAP-Anwender aufatmen: Der Umstieg auf S/4HANA gilt als aufwändig und anspruchsvoll, ohne Unterstützung durch Dienstleistungspartner kaum zu bewältigen. Zuletzt deutete sich hier ein Projektstau an, da die SAP-Beratungskompetenzen am Markt begrenzt sind. Die gewonnene Zeit nun zur optimalen Vorbereitung zu nutzen und sich zudem rechtzeitig Berater-Ressourcen zu sichern – das klingt sicher vernünftig, nur stehen in vielen Unternehmen noch andere wichtige Projekte an.



Wie schnell sich Unternehmen mit der S/4HANA-Transition beschäftigen, hängt in dieser Situation maßgeblich davon ab, welchen Mehrwert sie darin erkennen. Welche Vorteile bringen vereinfachte Datenstrukturen, Echtzeitauswertung und schnelle Analysefunktionen im eigenen Unternehmen? Das ist schwer greifbar, denn der Mehrwert lässt sich nicht pauschal beziffern. In welchem Umfang sich Zeit, Kosten oder Datenvolumen reduzieren lassen, hängt nicht nur von der Systemlandschaft, sondern auch von den eigenen Zielen, den angestrebten Veränderungen und Verbesserungen ab.



IT-Abteilung muss auf Augenhöhe mitreden

Die S/4HANA-Transition ist als Teil der digitalen Transformation zu sehen. Eine Fristverlängerung für den Umstieg bedeutet mehr Zeit für die inhaltliche Vorbereitung, für die Prüfung und Weiterentwicklung der eigenen Geschäftsmodelle und Prozesse, mehr Zeit, die eigenen Ziele zu definieren. Das geht nur in enger Abstimmung von Geschäftsleitung, Fachabteilungen und IT. Um hier auf Augenhöhe mitreden zu können, sollten IT-Verantwortliche informiert sein: über die neuen Möglichkeiten, die sich unter S/4HANA bieten, aber auch über notwendige Anpassungen und den zu erwartenden Aufwand.



Die gute Nachricht: Mithilfe der bereitgestellten SAP-Tools können Anwender wichtige Analysen im Vorfeld selbstständig durchführen und bei Bedarf gemeinsam mit einem Beratungshaus auswerten, um daraus Handlungsempfehlungen abzuleiten.