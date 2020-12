Mainframe goes Software

Etliche Unternehmen nutzen Mainframes für unternehmenskritische Geschäftsprozesse. Die Entwicklung und Modernisierung der dazugehörigen Applikationen verschlangen Unsummen. Fachkräftemangel, Vendor-Lock-in und die enormen Betriebskosten sind zusätzliche Herausforderungen. Mittels eines Software-defined Mainframes (SDM) können sich Organisationen schrittweise von ihrer Mainframe-Hardware lösen, weiterhin Legacy-Applikationen nutzen und so das Risiko für den geschäftskritischen Betrieb minimieren.

Auch der Dinosaurier Mainframe lässt sich durch softwaredefinierte Prozesse in die Gegenwart bringen.

Sie sind nach wie vor im Einsatz, trotz hoher Kosten und eingeschränkter Flexibilität: die Mainframes. Viele Nutzer dieser – gelegentlich auch als Dinosaurier der IT bezeichneten – Großrechner suchen nach Wegen, ihre Bestandsapplikationen auf moderne Plattformen zu migrieren. Dabei handelt es sich zumeist um Anwendungen, die ein integrales Element unternehmenskritischer Geschäftsprozesse sind. Eine Migration auf herkömmlichem Wege stellt also ein nicht zu unterschätzendes technisches und betriebswirtschaftliches Risiko dar.



Es ist keineswegs einfach, eine derartige Applikation neu zu schreiben oder auf eine Standardapplikation zu migrieren, sofern eine solche überhaupt verfügbar ist. Dabei ist zu beachten, dass Unternehmen, beispielsweise aus dem Finanzsektor, den Einsatz des Großrechners nach wie vor für bestimmte Aufgaben schätzen, nur haben diese einen hohen Preis.



Mainframes nur bedingt zu ersetzen

Zudem wird es zusehends schwieriger, den Betrieb sicherzustellen und Innovation voranzutreiben. Dennoch kommen die Unternehmen kaum um eine grundsätzliche Modernisierung – nicht nur um neue Oberflächen – herum. Die Mainframes wurden für spezielle Aufgaben entwickelt, die eine hohe Zahl an Transaktionen erfordern, aber sie bedürfen eben tiefen Fachwissens, um diese effektiv zu bedienen. Für agile Organisationen in einem zunehmend dynamischen Markt ist daher der Großrechner eher ein Hemmschuh der Innovation als ein strategischer Vorteil. Für viele der Unternehmen ist es damit höchste Zeit, sich mit der Ablöse des Mainframes intensiver zu befassen.



Genau dafür bietet ein Software-defined Mainframe (SDM), beispielsweise der von LzLabs (LzSDM), in den meisten Fällen die bessere Alternative als ein vollständiges Migrieren mit vollständig neuen Anwendungen auf eine komplett andere IT-Landschaft in einem Schritt. Der SDM ist speziell für einen inkrementellen und risikoarmen Migrationsprozess konzipiert.