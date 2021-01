Facility Management mit openMAINT (1)

Gebäude und Grundstücke machen oft ein Viertel und mehr des bilanzierten Anlagevermögens von Unternehmen aus. Somit sind diese Liegenschaften als strategische Ressource und als bedeutender Teil der Wertschöpfungskette eines Unternehmens zu verstehen. Angesichts einer steigenden Objektzahl ist ein händisches Facility Management allerdings nicht praktikabel. Hier setzen Spezialwerkzeuge wie OpenMAINT an. Das Tool erlaubt den Einstieg in die Welt des digitalen Facility Managements. Die Umgebung bietet eine solide Funktionalität, die sich allerdings auf die wesentlichen Aufgaben beschränkt. Welche das sind, führt dieser Artikel auf. Im ersten Teil geben wir einen Überblick zu OpenMAINT und beschreiben dessen Installation.

Moderne CAFM-Software unterstützt typische FM-Kernprozesse und stellt die Funktionalitäten für folgende Aufgaben zur Verfügung:





Bestandsdokumentation

Flächenmanagement

Umzugsmanagement

Vertragsmanagement

Vermietungsmanagement

Betriebskostenmanagement

Reinigungsmanagement

Schlüsselmanagement

Energiecontrolling

Instandhaltungsmanagement

Bei der Planung, der Unterhaltung und der Bewirtschaftung von Immobilien fallen beträchtliche Kosten an. Privatunternehmen, aber in zunehmendem Maße auch öffentliche Einrichtungen sind gezwungen, Kostensenkungspotenziale zu eruieren. Hier setzt Facility Management an. Doch dies verfolgt nicht nur Kostenreduzierung, sondern auch Prozessoptimierung bei der Nutzung von Immobilien.Mit speziellen IT-Lösungen, dem Computer Aided Facility Management (CAFM), lassen sich die Planungs-, Steuerungs- und Monitoringprozesse ausführen und in Teilen automatisieren. Mit der Notwendigkeit der Verwaltung von Immobilien und sonstigen Liegenschaften steigt die Nachfrage nach entsprechender Software. Die Softwarebranche hat längst darauf reagiert und eine schier unüberschaubare Anzahl an Programmen entwickelt. Für die Zielgruppe gestaltet es angesichts eines immer größer werdenden Angebots deshalb schwieriger, das optimale Werkzeug zu ermitteln.Gerade in jüngerer Zeit ist die Zahl der CAFM-Anwendungen sprunghaft angestiegen. Nicht nur deren Anzahl, sondern auch die Funktionsvielfalt explodiert. Für potenzielle Anwender ist es kaum noch möglich, Klarheit bezüglich der Funktionalität und möglicher Einsatzgebiete zu erlangen. Dabei sind sich Experten weitgehend einig, dass die Rolle von CAFM in Zukunft wichtiger wird. Schon aus Gründen der strategischen Bedeutung können Unternehmen es sich kaum leisten, in diesem Feld nicht mit der Konkurrenz gleichzuziehen.Doch nicht nur die Fülle an Liegenschaften stellt Unternehmen vor erhebliche Herausforderungen, auch die Betreiberverantwortung stellt immer höhere Anforderungen. Diese Verantwortung wird branchenintern zunehmend als rechtliches "Anforderungskorsett" wahrgenommen. Insbesondere nehmen die Anforderungen bezüglich technischer Anlagen, aber auch in Hinsicht auf die rechtlichen Rahmenbedingungen zu. Hier ergeben sich verschiedene Berührungspunkte zum BGB, Baurecht, Arbeitsrecht, Umweltschutz sowie technischen Vorschriften und Normen.