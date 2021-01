Facility Management mit openMAINT (3)

Gebäude und Grundstücke machen oft ein Viertel und mehr des bilanzierten Anlagevermögens von Unternehmen aus. Somit sind diese Liegenschaften als strategische Ressource und als bedeutender Teil der Wertschöpfungskette eines Unternehmens zu verstehen. Angesichts einer steigenden Objektzahl ist ein händisches Facility Management allerdings nicht praktikabel. Hier setzen Spezialwerkzeuge wie OpenMAINT an. Das Tool erlaubt den Einstieg in die Welt des digitalen Facility Managements. Die Umgebung bietet eine solide Funktionalität, die sich allerdings auf die wesentlichen Aufgaben beschränkt. Welche das sind, führt dieser Artikel auf. Im dritten und letzten Teil der Workshopserie sehen wir uns die Möglichkeiten zum Energiemanagement an und beschreiben die Konfiguration von Benutzerrollen.

Sind die Grunddaten einmal korrekt erfasst, gestaltet sich das Facility Management mit openMAINT recht einfach.

Logistikverwaltung nicht auf neuestem Stand

Je größer Unternehmen werden, umso mehr wächst die Zahl der Facility-Objekte. Meist an verteilten Standorten, wobei die Objekte von A nach B transportieren werden müssen. openMAINT beherrscht die Abbildung typischer Lager- und Objektbewegungen in Unternehmen – und zwar über verteilte Standorte hinweg. Die Abbildung und Nachverfolgung von Objekten erfolgt im Menü "Logistikverwaltung". Hier lassen sich insbesondere Lagerbewegungen abbilden.



Damit sich Objekte – beispielsweise Verbrauchsmittel wie Toner, Papier, aber auch Putzmittel, Toilettenpapier und so weiter – bewegen lassen, müssen Sie diese zunächst anlegen. Für die Verwaltung von Verbrauchsmitteln ist das Untermenü "Verbrauchbar" zuständig. Die eigentlichen Lagerbewegungen bilden Sie mit dem gleichnamigen Menü ab, über das Sie Bewegungen anlegen und diesen beispielsweise die Kategorie "Verlegen" zuweisen. Ein Manko hier: In der Logistik werden Objekte zunehmend mit unterschiedlichen Sendern und/oder QR-Codes ausgestattet, damit sich der Ein- und Ausgang einfach nachverfolgen lässt. Derlei Funktionen sind in der Logistikverwaltung nicht vorgesehen.



Energieverbrauch im Blick

Die Unterhaltung von Facilities ist – abhängig von der jeweiligen Nutzung – mit erheblichem Wasser- und Stromverbrauch verbunden. Auch diese kann openMAINT über das Menü "Energiemanagement" abbilden. Im Untermenü "Verbrauch" protokollieren Sie die Verbräuche unterschiedlicher Quellen. Für jeden Verbrauch ist der Typ (Wasser/Strom) und die Periode zu bestimmen. Weiterhin können Sie das aufzeichnende Gerät und die Rechnungen im System hinterlegen. Allerdings bietet openMAINT nicht die Möglichkeit, Zählerdaten automatisch in das System einzulesen. Auch die Identifikation und Registrierung von Zählern, beispielsweise per NFC oder QR-Code beziehungsweise GPS unterstützt die Umgebung nicht. Somit muss das Ablesen weiterhin händisch erfolgen. Lediglich in Verbindung mit der OpenMAINT-App lassen sich derlei Aufgaben zumindest teilweise automatisieren.





Bild 3: Die Energieverwaltung bietet rudimentäre Visualisierungen des Strom- und Wasserverbrauchs.

Auch hier mangelt es an Export- und Weiterverarbeitungsmöglichkeiten.

Ein Plus der Energiemanagementfunktion: Sie bündelt unter "Energiemanagement-Übersicht" den Verbrauch und kann diese für unterschiedliche Verbrauchsarten sowie Energie- und Wasserversorger grafisch aufbereiten. So ist die Entwicklung des Verbrauchs einfach zu erfassen. Ein Manko dieser Funktion, genau wie der meisten anderen: Die Berichte beschränken sich auf das Wesentliche, das Nachverfolgen eines ungewöhnlich hohen Verbrauchs oder gar die Implementierung von Warnungen bei Ausreißern ist nicht vorgesehen.

Je größer Unternehmen werden, umso mehr wächst die Zahl der Facility-Objekte. Meist an verteilten Standorten, wobei die Objekte von A nach B transportieren werden müssen. openMAINT beherrscht die Abbildung typischer Lager- und Objektbewegungen in Unternehmen – und zwar über verteilte Standorte hinweg. Die Abbildung und Nachverfolgung von Objekten erfolgt im Menü "Logistikverwaltung". Hier lassen sich insbesondere Lagerbewegungen abbilden.Damit sich Objekte – beispielsweise Verbrauchsmittel wie Toner, Papier, aber auch Putzmittel, Toilettenpapier und so weiter – bewegen lassen, müssen Sie diese zunächst anlegen. Für die Verwaltung von Verbrauchsmitteln ist das Untermenü "Verbrauchbar" zuständig. Die eigentlichen Lagerbewegungen bilden Sie mit dem gleichnamigen Menü ab, über das Sie Bewegungen anlegen und diesen beispielsweise die Kategorie "Verlegen" zuweisen. Ein Manko hier: In der Logistik werden Objekte zunehmend mit unterschiedlichen Sendern und/oder QR-Codes ausgestattet, damit sich der Ein- und Ausgang einfach nachverfolgen lässt. Derlei Funktionen sind in der Logistikverwaltung nicht vorgesehen.Die Unterhaltung von Facilities ist – abhängig von der jeweiligen Nutzung – mit erheblichem Wasser- und Stromverbrauch verbunden. Auch diese kann openMAINT über das Menü "Energiemanagement" abbilden. Im Untermenü "Verbrauch" protokollieren Sie die Verbräuche unterschiedlicher Quellen. Für jeden Verbrauch ist der Typ (Wasser/Strom) und die Periode zu bestimmen. Weiterhin können Sie das aufzeichnende Gerät und die Rechnungen im System hinterlegen. Allerdings bietet openMAINT nicht die Möglichkeit, Zählerdaten automatisch in das System einzulesen. Auch die Identifikation und Registrierung von Zählern, beispielsweise per NFC oder QR-Code beziehungsweise GPS unterstützt die Umgebung nicht. Somit muss das Ablesen weiterhin händisch erfolgen. Lediglich in Verbindung mit der OpenMAINT-App lassen sich derlei Aufgaben zumindest teilweise automatisieren.Ein Plus der Energiemanagementfunktion: Sie bündelt unter "Energiemanagement-Übersicht" den Verbrauch und kann diese für unterschiedliche Verbrauchsarten sowie Energie- und Wasserversorger grafisch aufbereiten. So ist die Entwicklung des Verbrauchs einfach zu erfassen. Ein Manko dieser Funktion, genau wie der meisten anderen: Die Berichte beschränken sich auf das Wesentliche, das Nachverfolgen eines ungewöhnlich hohen Verbrauchs oder gar die Implementierung von Warnungen bei Ausreißern ist nicht vorgesehen.