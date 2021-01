Datenmanagement klimaschonend umsetzen

Daten sind zu einem wichtigen Rohstoff jedes Unternehmens geworden. Aber wie jede wirtschaftliche Nutzung von Rohstoffen können auch Daten einen negativen Effekt auf die Umwelt und das Klima erzeugen. Nur die wenigsten Unternehmen haben aber schon den CO2-Fußabdruck ihrer Daten ausgewertet oder versucht, diesen zu senken. Ob und wie sich Datenmanagement nachhaltig und intelligent umstellen lässt und welche Schritte die IT einfach und schnell umsetzen kann, erklärt unser Fachartikel.

Unter anderem durch Auslagern von Daten in die Cloud lässt sich Energie sparen.

Es ist paradox: Daten sind nicht nur ökonomisch wertvoll für Unternehmen, sondern auch in ökologischer Hinsicht, denn mithilfe von Daten lässt sich planen, wie Unternehmen weniger Energie und Ressourcen verbrauchen. Gleichzeitig ist der Datenverkehr und die Datensicherung selbst aber ein großer Energiefresser. Was also können Unternehmen, IT-Abteilungen und einzelne IT-Verantwortliche unternehmen, um das Datenmanagement nachhaltig zu gestalten?



Warum Datenmanagement oft nicht nachhaltig gestaltet ist

Der CO2-Fußabdruck von Daten entsteht größtenteils durch deren Speicherung und Verwaltung. Neben den Primärdaten speichern Unternehmen in der Regel zwei bis drei Backupkopien. 60 bis 75 Prozent der gespeicherten Daten in IT-Abteilungen sind also redundant. Diese Backups sind auf der einen Seite die Lebensversicherung eines Unternehmens und haben dadurch eine Daseinsberechtigung. Es gilt allerdings, diese Sicherungskopien möglichst effizient aufzubewahren – Deduplikation and Kompression sind hier die Stichworte, also redundante Daten auszusortieren oder zu komprimieren, um freie Speicherkapazitäten zu gewinnen.



Auch bei der Wahl des Speichermediums könnte vieles grüner werden. Erste Sicherungskopien müssen möglichst schnell erfolgen, Schutz geht klar vor Effizienz. Bei weiterführenden Kopien lassen sich dann höhere Ansprüche an das nachhaltige Datenmanagement umsetzen, indem Informationen zum Beispiel in der Cloud gespeichert werden. Denn große Cloudanbieter haben weit mächtigere Skaleneffekte (CO2 pro gespeichertem TByte) als ein Unternehmen im eigenen Rechenzentrum jemals wirtschaftlich sinnvoll erreichen kann. Einfach geht der Wechsel zum Beispiel mit einem Cloud Storage Service wie etwa Metallic von Commvault.



Temporäre und alte Daten sorgen für Ballast

Neben den Kopien zur Datensicherung gibt es sehr oft temporäre Kopien, etwa von Datenbanken zum Zweck der Entwicklung oder Data Mining. Der Provisionierungsprozess solcher Systeme ist oft langwierig. So produzieren die Entwicklungskopien bereits einen CO2-Fußabdruck, bevor sie sich dem eigentlichen Zweck zuführen lassen. Und abgebaut werden solche Systeme oft erst lange, nachdem sie ihren Zweck schon erfüllt haben. Durch einen hohen Grad an Automation und Orchestrierung lässt sich die Zeit bis zur Bereitstellung verkürzen und die Stilllegung automatisieren.



Außerdem gibt es dann noch die alten Daten, die niemand zu löschen wagt. Die wenigsten Unternehmen haben eine Aufbewahrungsfrist für Unternehmensdaten definiert. Das ist teuer und riskant. Die Konsequenz ist, dass Fileserver anwachsen, es aber keine Freigabe zum Löschen der alten Daten gibt, obwohl diese nicht mehr benötigt werden. Das ist auf zweifache Weise schädlich. Zum einen verbrauchen diese Daten Energie, während sie auf den Fileservern verweilen. Zum anderen verkomplizieren diese Kapazitäten auch den Disaster-Recovery-Fall – zum Beispiel ein 60 TByte großer Fileserver mit 50 Prozent an Daten, die im Katastrophenfall für das Unternehmen überhaupt nicht kritisch sind. Mittels eines HSM-Werkzeugs zum hierarchischen Speichermanagement können Unternehmen Energie sparen und sind im Notfall sogar schon in der Hälfte der Zeit wieder online.



Neben dem CO2-Fußabdruck redundanter und veralteter Daten, die unnötige Serverkapazitäten beanspruchen, stellen diese Daten noch einen weiteren Risikofaktor dar. Bei Ransomware-Attacken bieten diese "unnötigen" Daten eine weitere Teilmenge und damit Angriffsfläche für Verschlüsselungen. In einem Ransomware-Notfall gilt es, auf einen Schlag die wichtigsten Daten eines Unternehmens wiederherzustellen. Wenn die IT vorher mit einem HSM-Werkzeug die unwichtigen von den wichtigen Daten getrennt hat, verringert sich die Wiederherstellungszeit nach einem Ransomware-Angriff deutlich.