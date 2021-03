So kann die europäische Cloud GAIA-X gelingen

Im öffentlichen Sektor oder in der Gesundheitsbranche – also überall dort, wo von kritischen Infrastrukturen die Rede ist – herrschen in der Regel vielfach Bedenken hinsichtlich des Gangs in die Public Cloud. Die Diskussion über On-Premises versus Public Cloud ist deshalb aktueller denn je. Für solche Branchen könnte großes Potenzial im Netzwerk GAIA-X stecken, das eine europäische Cloud- und Dateninfrastruktur schaffen will. Dazu müssen öffentliche Verwaltung und Softwarehersteller jedoch zu einem Umdenken bereit sein.

Damit das zarte Pflänzchen GAIA-X gelingen kann, müssen die Rahmenbedingungen stimmen.

Die Corona-Krise hat deutlich gezeigt, wie abhängig Europa von Produkten und IT-Services außereuropäischer Anbieter ist. Viele organisieren im Home Office ihre Arbeits- und Abstimmungsprozesse mithilfe digitaler Tools und Technologien, die nur selten aus Europa stammen. Videos, Chats, Kalender- und Online-Kollaborationswerkzeuge – oft von US-Anbietern – sind gefragter denn je. Dieses Zusammenspiel von Abhängigkeiten und technischem Fortschritt zeigt ein bestehendes Dilemma. Zudem begründet es, warum mehr Eigenständigkeit und damit mehr digitale Souveränität mithilfe des Staates und der europäischen Union gefordert werden. Der richtige Weg könnte hier das Netzwerk GAIA-X sein.



Datensouveränität wahren

GAIA-X soll dafür sorgen, dass sich Daten in Europa sicher zusammenführen und teilen lassen, ohne Mitarbeit von IT-Konzernen aus den USA und China. Wenngleich die Initiative immer wieder als Gegenentwurf zu AWS, Microsoft und Co. dargestellt wird, ist sie dennoch nicht rein europäisch. Unternehmen aus aller Welt können sich beteiligen, wenn sie die über das Projekt GAIA-X erarbeiteten Regeln einhalten. Derzeit machen in den eigens einberufenen Arbeitsgruppen zum Beispiel bereits mehrere US-Anbieter mit, darunter AWS, Microsoft, Google und IBM. Schon heute sind mehrere hundert Organisationen aus vielen Ländern an dem Vorhaben beteiligt – Tendenz steigend. Neben staatlichen Institutionen und Forschungseinrichtungen gehören auch Technologie-Anbieter verschiedener Nationalitäten, Ausrichtungen und Größe sowie diverse Anwenderorganisationen zu den GAIA-X-Protagonisten. Dementsprechend unterschiedlich fallen die Ziele der Akteure aus.



Gemeinsames Ziel von GAIA-X ist es, eine leistungs- und wettbewerbsfähige, sichere und vertrauenswürdige Dateninfrastruktur für Europa zu schaffen. Es geht darum, die Serverkapazitäten vieler kleiner und großer Unternehmen in Europa so miteinander zu vernetzen, dass die Daten sicher und vertrauensvoll verfügbar gemacht, zusammengeführt und geteilt werden können. Insbesondere für die öffentliche Verwaltung wäre eine solche Plattform nicht uninteressant – vorausgesetzt die Souveränität der Daten und Systeme bliebe tatsächlich gewahrt. GAIA-X sieht das vor.