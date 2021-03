Hybrid Cloud sicher und fehlerfrei implementieren

Die Hybrid Cloud stellt einen beliebten Mittelweg zwischen reinen Cloud- und On-Premises-Lösungen dar, da sie Vorteile aus beiden Welten vereint. IT-Administratoren sollten bei der Implementation solcher Hybridumgebungen auf einige Punkte achten. Dazu gehören etwa feingliedriges Berechtigungs- beziehungsweise Identity Management, eine hohe Zuverlässigkeit der Cloud- sowie internen Infrastrukturen und nicht zuletzt Compliance zu firmeninternen und gesetzlichen Richtlinien. Eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung sorgt darüber hinaus für die bestmögliche Sicherheit der Daten.

Für das Gelingen der Hybrid Cloud gibt es einige wichtige Punkte zu beachten.

In vielen Unternehmen herrscht auf Seiten der Entscheider immer noch ein gesundes Misstrauen, was die Verlagerung von Daten in die Public Cloud angeht. An vorderster Stelle stehen dabei Datenschutzbedenken, denn schließlich verlassen mitunter hochkritische Daten das Firmennetzwerk und liegen auf fremden Servern. Immer wieder aufkommende Datenschutzskandale lassen zudem kein gutes Licht auf Clouddienstleister fallen, die die Daten ihrer Kunden in ausländische Rechenzentren transferieren.



Um dem entgegenzuwirken, setzen viele Organisationen auf die Hybrid Cloud, wobei sich sensible Daten zu keinem Zeitpunkt außerhalb der eigenen IT-Infrastruktur, der Private Cloud, befinden. Gleichzeitig können sie bei Daten, die für das Tagesgeschäft wichtig sind, auf die Vorteile der Cloud setzen.



Vorteile der Hybrid Cloud

Ein entscheidender Vorteil von Hybrid-Cloud-Modellen ist Redundanz bei Überlastung des eigenen Systems: Stellen die eigenen Server eine Überlast fest oder fallen sie aus, bleibt die Organisation trotzdem operativ, indem die Public Cloud als Hot Standby zur Verfügung steht. Obwohl die Preise für Hardware verglichen mit der Zeit von vor zehn bis 15 Jahren stetig gesunken sind, stellt eine Erweiterung der eigenen Serverressourcen immer noch einen großen finanziellen Aufwand für Organisationen dar. Hinzu kommen höhere Betriebskosten.



Diese Nachteile entfallen bei einem Public-Cloud-Anbieter. Bei Bedarf lassen sich zusätzliche Serverkapazitäten innerhalb kürzester Zeit hinzu- und wieder abbuchen. Das Unternehmen zahlt hier nur für die Nutzung, nicht die Infrastruktur. Entscheiden sich Organisationen für einen europäischen Clouddienstleister, überwiegen die Vorteile. Um bei der großen Auswahl an Anbietern den richtigen zu finden, sollten Sie folgende Kriterien zu Rate ziehen: