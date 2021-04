So gelingt der Cloud-Exit

Es gibt viele Gründe, warum Unternehmen Daten oder Applikationen aus einer Public Cloud zu einem anderen Provider oder in die eigene Infrastruktur umziehen. Das können Fragen der Sicherheit oder Kosten sein – oder der Wunsch, unabhängig von einem bestimmten externen Dienstleister zu sein. Wichtig ist, diesen Weg zurück gut zu planen, sodass Applikationen trotz des Umzugs störungsfrei weiterarbeiten können. Wie der Fachartikel zeigt, kann eine softwareddefinierte Architektur diese und weitere Migrationsaufgaben massiv vereinfachen.

Ein- und Ausgang: Der Weg in die Cloud muss keine Einbahnstraße sein.

Anfang März brannte in Straßburg eines der größeren Rechenzentren in Frankreich aus und der betroffene Provider OVHcloud musste alle seine Dienste kurzzeitig unterbrechen. Nur Tage später wurde der Massenhack gegen Microsoft Exchange publik: Tausende von Firmen in Deutschland mussten erfahren, dass ihre lokalen Groupware-Systeme angreifbar waren. Kurz darauf verschlechtert sich das politische Klima zwischen Großbritannien und der EU. Die EU wirft der britischen Regierung vor, wegen der Warenkontrollen in Nordirland gegen den Brexit-Vertrag verstoßen zu haben. Diese turbulenten Tage zeigen exemplarisch, welche externen Faktoren ein Unternehmen dazu bewegt, Daten zu verschieben oder ganze Applikationen zu migrieren.



Aber auch interne Faktoren können eine Firma motivieren, ein Migrationsprojekt zu starten. Das können reine Kostenfragen sein, weil ein anderer Provider günstiger ist. Oder es sind Sicherheitsfragen, weil Daten zu sensibel sind und daher nicht in der Cloud oder in bestimmten Regionen von dieser liegen dürfen. Den Workload wieder ins eigene Rechenzentrum zu holen, kann unter Umständen Entwicklungszyklen verkürzen, da man auf eigenen Systemen schneller und effizienter entwickeln kann.



Unabhängig des jeweiligen Impulses ist die Aufgabe weniger trivial als sie auf den ersten Blick erscheint. Die Herausforderung hängt stark davon ab, wie viele Daten zu bewegen sind und wie sehr die Cloud die Applikationen und Dienste im Unternehmen bereits durchdrungen hat. Es gilt das Prinzip: Je komplexer die Netzinfrastruktur, je mehr Ebenen eine Applikation besitzt und je mehr diese externe Cloudressourcen miteinander koppelt, desto schwieriger ist eine Migration der Workloads und Daten. Je nachdem, wo sich ein Unternehmen auf der Reise bei der Cloudadaption befindet, bieten sich verschiedene Ansätze und Best Practices an. Alle helfen Firmen, die Migration der Daten so schnell und sicher wie möglich abzuwickeln, ohne dass ungeplante Ausfallzeiten auftreten.



Mit einem Zeh in der Cloud

Gerade kleine und mittelgroße Firmen sowie stark reglementierte Branchen sind oft noch am Anfang ihrer Reise in die Cloud und haben erste Dienste eingeführt, beispielsweise der Zukauf externer Speicher, und erste Cloud-Workloads. Insbesondere durch den Lockdown sind viele Firmen kurzfristig auf Dienste wie Microsoft 365 und Teams oder Zoom ausgewichen, damit ihre Mitarbeiter von zu Hause weiterarbeiten können. Der Massenhack von Exchange, so erwarten es die Analysten, wird die Migration von Groupware in die Cloud weiter beschleunigen.



Wer also mit einem Zeh in die Cloud gehen will oder bereits ist und sich nun entschieden hat, auf andere Angebote auszuweichen, der sollte eine der wichtigsten und für alle Phasen der Cloudadaption gültige Best Practice anwenden: Es ist wichtig, sich im ersten Schritt einen Überblick über alle Dienste und vor allem über die darüber getauschten Daten zu verschaffen. Tools wie "Data Insight" von Veritas sammeln hierzu die Metadaten des Dateisystems ein, unabhängig davon, ob die Daten lokal oder in Cloudspeichern abgelegt sind. Diese Daten besagen, wie alt die Files sind, welchem User oder welcher Abteilung sie zugeordnet sind, zu welchem Applikationstyp sie gehören und wann sie zuletzt geöffnet wurden. Dieses Wissen können KMU dann an Programme wie Power BI von Microsoft exportieren, um die Massen von unstrukturierten Informationen zu kartographieren. Außerdem sind Firmen dazu in der Lage, auf Basis dieses Wissens mögliche Risiken, veraltete Daten und wertvolle Informationen zu identifizieren. Sie können also vorab entscheiden, welche Daten sie migrieren und welche sie löschen oder archivieren wollen.