Emotet: Gefahr erkannt, aber noch nicht gebannt

Emotet hat die Karten für die IT-Bedrohungsabwehr neu gemischt und viele Admins ins Schwitzen gebracht: Die Malware kompromittiert das zwischenmenschliche Vertrauen und führt breit angelegte Angriffe auf E-Mail-Adressen durch. Selbst nachdem die Infrastruktur von Emotet zerschlagen wurde, ist die Gefahr noch nicht gebannt. Reverse Engineering kann helfen, Ransomware-Dateien zu disassemblieren, um die Bedrohungslage besser zu verstehen. Eine Möglichkeit ist das kostenlose Open-Source-Tool PE Tree, das die Entschlüsselung von Malware erleichtert, indem es Anomalien im Code und in den Daten erkennt.

Malware-Analyse im Regenbogen-Look – PE Tree lässt sich als Standalone-Anwendung installieren und ausführen.

Gefahr im E-Mail-Postfach: Wer mit seinem Gegenüber kommunizieren möchte, muss ein Mindestmaß an Vertrauen an den Tag legen – sonst funktioniert es nicht. Genau dieses Grundprinzip macht sich Emotet zunutze und ist damit zu einer der gefährlichsten Malwarevarianten der jüngsten Zeit avanciert. Und auch nachdem die Infrastruktur von Emotet kürzlich zerschlagen wurde, ist die Gefahr für Unternehmen, Institutionen und Privatpersonen noch längst nicht gebannt. Für eine umfassende Gefahrenabwehr kann das Reverse Engineering von Malware wichtige Schützenhilfe leisten, um Malware zu verstehen und zu entschlüsseln.



Um die damit verbundenen Prozesse zu beschleunigen, stellt BlackBerry Anwendern das Open-Source-Tool PE Tree zur Verfügung. Mit diesem gibt es einen effektiven Ansatz für das Reverse-Engineering, der das Reverse-Engineering von Ransomware-Payloads im Speicher sowie die Durchführung von Pivot-Suchen zur Unterstützung bei der Identifizierung und Informationsbeschaffung erleichtert. Eines der Hauptziele des Lösungsansatzes besteht damit darin, Cybersicherheitsexperten bei ihrer verantwortungsvollen und existenziell wichtigen Aufgabe zu entlasten. Ein Überblick verdeutlicht das Potenzial der frei zugänglichen Software.



Das Funktionsprinzip von Emotet

Emotet operiert als Malware-Delivery-System, das wie ein Botnet funktioniert, Angriffe gegen viele unterschiedliche E-Mail-Adressen führt und das Vertrauen der Empfänger missbraucht. Der SPAM-Spreader erstellt gezielt E-Mails, die Menschen dazu verleiten, ihren Computer zu infizieren. Ist der erste Schritt hinein ins System erst gelungen, kann die Malware spezifische, von Fall zu Fall aktivierte Angriffe starten – unter anderem umfasst die Palette die Verbreitung im Netzwerk, WiFi-Verbreitung, Diebstahl von E-Mail-Kontaktdaten sowie von Inhalten und nicht zuletzt von Passwörtern.



Den Auftakt der Attacke bildet eine Serien-E-Mail, deren Inhalt in einer zentralen Social-Engineering-Nachricht nach bekanntem Muster besteht, beispielsweise "Sehr geehrter [Name]" sowie einem Anhang oder Link zu einer Datei mit der Malware. Hochgeladen wird sie mit den Anmeldedaten des Absenders aus einer Liste von kompromittierten E-Mail-Konten. Ebenfalls darin enthalten sind Benutzernamen und Kennwörter für E-Mail-Clients, mit deren Hilfe Emotet versucht, sich beim Mailserver zu authentifizieren. Ziel ist es, den SPAM so zu versenden, als stamme er von den Personen in der Liste. Darüber hinaus ist eine Liste mit Zielen für die E-Mails enthalten, inklusive Vor- und Nachnamen sowie den E-Mail-Adressen der Empfänger.