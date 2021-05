vSphere: Best Practices für Infrastruktur, Betrieb & Troubleshooting (1)

In den letzten 20 Jahren hat sich VMware zum Quasi-Standard virtualisierter Rechenzentren entwickelt. Sicherlich auch deshalb, weil die Installation eines ESX-Servers geradezu trivial ist. Datenträger einlegen, booten, Systemdisk auswählen, Name, IP-Adresse und Passwort eingeben, und schon haben Sie einen lauffähigen ESX-Server. Die Hindernisse, die es zu umschiffen gilt, liegen in der Planung, im Betrieb und der Erhaltung. Auch wenn Sie einen Cluster sehr leicht produktiv zum Arbeiten bekommen, liegt die Kunst darin, diesen auf Leistung und Fehlertoleranz zu optimieren. Im ersten Teil werfen wir einen Blick auf die Hardware Compatibility List und gehen Fehlerquellen in DNS und LAN auf den Grund.

Konstantes Monitoring ist oft besser als Troubleshooting – Best Practices helfen dabei.

In der HCL suchen

Im Alltag gehen Administratoren häufig den anderen Weg und prüfen, ob die aktuell vorhandene Hardware mit einem geplanten Upgrade der ESX-Version noch harmoniert oder ob ein Firmware-Update des Herstellers auch für die aktuelle ESX-Version zertifiziert ist. Haben Sie beispielsweise Probleme mit einem Netzwerkadapter, lohnt sich auch hier der Blick in die Hardware Compatibility List (HCL).



Sie können die HCL zwar nach Hersteller und Modellbezeichnung durchsuchen, aber "Original Equipment Manufacturer"-(OEM)-Komponenten werden oftmals umgelabelt und tragen den Namen des Serverherstellers. Um hier Klarheit zu schaffen, suchen sie in der HCL nach der "Vendor-ID" (VID), "Device-ID" (DID), "Subsytem-Vendor-ID" (SVID) und der "Subsystem-ID" (SSID). Die VID ist eine eindeutige Nummer, die den Hersteller des Chipsatzes identifiziert (etwa Intel, Emulex oder Qlogic). Die Device-ID ist die Typenbezeichnung des Chipsatz-Herstellers. Oftmals werden die Chipsätze von Serverherstellern zugekauft und auf eigenen Platinen verbaut. Dafür gibt es die Subvendor-ID. Sie bezeichnet den Kartenhersteller (beispielsweise Dell, Fujitsu oder HPE). Diese Hersteller haben für ihre Produkte eine eigene Device-ID, die Subsystem-ID. Aus allen vier Kennziffern lässt sich das Gerät in der HCL genau bestimmen.





Bild 1: Über den VMware Compatibility Guide lässt sich die Kompatibilitätsdatenbank abfragen.

Um diese Kennziffern zu ermitteln, öffnen Sie eine SSH-Shell zum ESX-Host. Der SSH-Dienst muss unter Umständen auf dem Host gestartet werden, da er im Standard aus Sicherheitsaspekten deaktiviert ist. Nach dem Login als root lassen Sie sich die aktiven Netzwerkadapter im ESX anzeigen:

esxcli network nic list Das korrespondierende Kommando für Storage-Adapter ist:

esxcli storage core adapter list Im Alltag gehen Administratoren häufig den anderen Weg und prüfen, ob die aktuell vorhandene Hardware mit einem geplanten Upgrade der ESX-Version noch harmoniert oder ob ein Firmware-Update des Herstellers auch für die aktuelle ESX-Version zertifiziert ist. Haben Sie beispielsweise Probleme mit einem Netzwerkadapter, lohnt sich auch hier der Blick in die Hardware Compatibility List (HCL).Sie können die HCL zwar nach Hersteller und Modellbezeichnung durchsuchen, aber "Original Equipment Manufacturer"-(OEM)-Komponenten werden oftmals umgelabelt und tragen den Namen des Serverherstellers. Um hier Klarheit zu schaffen, suchen sie in der HCL nach der "Vendor-ID" (VID), "Device-ID" (DID), "Subsytem-Vendor-ID" (SVID) und der "Subsystem-ID" (SSID). Die VID ist eine eindeutige Nummer, die den Hersteller des Chipsatzes identifiziert (etwa Intel, Emulex oder Qlogic). Die Device-ID ist die Typenbezeichnung des Chipsatz-Herstellers. Oftmals werden die Chipsätze von Serverherstellern zugekauft und auf eigenen Platinen verbaut. Dafür gibt es die Subvendor-ID. Sie bezeichnet den Kartenhersteller (beispielsweise Dell, Fujitsu oder HPE). Diese Hersteller haben für ihre Produkte eine eigene Device-ID, die Subsystem-ID. Aus allen vier Kennziffern lässt sich das Gerät in der HCL genau bestimmen.Um diese Kennziffern zu ermitteln, öffnen Sie eine SSH-Shell zum ESX-Host. Der SSH-Dienst muss unter Umständen auf dem Host gestartet werden, da er im Standard aus Sicherheitsaspekten deaktiviert ist. Nach dem Login als root lassen Sie sich die aktiven Netzwerkadapter im ESX anzeigen:Das korrespondierende Kommando für Storage-Adapter ist: