Sicheres Backup für Microsoft 365

Auch wenn noch immer rund ein Viertel der Unternehmen die Daten in der Cloud für sicher und wiederherstellbar hält: Die Nutzung cloudbasierter SaaS-Anwendungen wie Microsoft 365 kommt ohne ein wirkungsvolles Backup und Recovery nicht aus. Denn nicht zuletzt das Prinzip der geteilten Verantwortung verlagert die Datenhoheit zum Nutzer. Worauf es bei einer durchdachten Sicherungsstrategie und den verschiedenen Anforderungen der einzelnen Anwendungen ankommt, verrät unser Fachartikel.

Die granulare Wiederherstellung über eine übersichtliche GUI sollten zu den Standards eines modernen Backuptools gehören.

Die Nutzung von SaaS-Lösungen hat mit der Verlagerung von Arbeit ins Home Office im letzten Jahr noch einmal rasant zugenommen, auch wenn der Trend vorher schon deutlich zu erkennen war. Allein Microsoft 365 (M365) wurde im Jahr 2020 laut Statista von über einer Million Unternehmen weltweit genutzt. Microsoft Teams hat rund 95 Millionen Nutzer im vergangenen Jahr hinzugewonnen. Mit dem Komfort cloudbasierter Software wie M365 kommt jedoch immer auch die Gefahr von Datenverlusten. Denn mit dem Wechsel zur Microsoft-Cloud haben tausende Unternehmen zuvor on-premises gespeicherte Geschäftsdaten dem Softwareunternehmen anvertraut – und wiegen sich oft in falscher Sicherheit.



Jedes vierte Unternehmen geht von der Prämisse aus: "Was in OneDrive oder auf SharePoint liegt, ist sicher und wiederherstellbar", so eine Studie zu Data Protection und Cloud Strategies der Enterprise Strategy Group von 2019. Und 23 Prozent der die Cloud nutzenden Unternehmen fehlen Sicherheitskonzepte für alle oder zumindest ausgewählte Cloudszenarien, so eine KPMG-Studie aus dem Jahr 2020. Die Zahlen zeigen: Unternehmen, die für den Geschäftsbetrieb relevante Anwendungen wie M365 ohne Backupkonzept nutzen, riskieren schlimmstenfalls einen Betriebsausfall und totalen Datenverlust.



Die geteilte Verantwortung zwischen Anbieter und Nutzer

Nicht allen IT-Experten ist ausreichend klar, wieviel Kontrolle sie über die Clouddaten haben, und wo die Verantwortlichkeiten liegen. Schuld daran ist nicht zuletzt die unscharfe Verwendung von Begriffen wie Verfügbarkeit, Redundanz und Wiederherstellbarkeit. Zentral für das Verständnis der Zusammenhänge und des Handlungsbedarfs in Sachen Datensicherheit ist das Prinzip der "geteilten Verantwortung". Microsoft verantwortet laut Service-Level-Agreement die Infrastruktur und stellt per Georedundanz die Verfügbarkeit und Nutzbarkeit der Plattform sicher.



Dies ist keinesfalls mit einem vollwertigen Backup zu verwechseln. Microsoft garantiert weder bestimmte Recovery Point Objectives noch die dauerhafte Wiederherstellbarkeit von Daten. Die Datenhoheit und Datenkontrolle obliegt nämlich dem Anwenderunternehmen. Es ist somit selbst für den Schutz und die Verwaltung der eigenen Daten verantwortlich und muss dafür sorgen, dass die Daten verfügbar, zugänglich, sicher und wiederherstellbar sind. Die Ablage in OneDrive reicht dafür nicht.